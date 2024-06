Il capitano e numero 10 dell'Argentina, Lionel Messi, è stato il protagonista indiscusso nell'ultima amichevole contro il Guatemala prima dell'inizio della Copa America. Il campione argentino ha caricato così l'ambiente...

Sergio Pace Redattore 15 giugno 2024 (modifica il 15 giugno 2024 | 20:23)

L'Argentina ha disputato l'ultima amichevole prima dell'esordio in Copa America. L'Albiceleste del ct Lionel Scaloni ha battuto 4-1 il Guatemala al FedEx Field di Landover negli Stati Uniti. Protagonista indiscusso della gara, manco a dirlo, Lionel Messi. Il capitano e numero 10 dell'Argentina ha aperto le danze e chiuso i giochi con una doppietta. In mezzo anche un assist all'interista Lautaro Martinez (doppietta anche per il Toro).

Ultima amichevole nel segno di Messi — Successo netto e convincente quello dell'Argentina. Al 4' l'autorete di Lisandro Martinez ha portato in vantaggio il Guatemala del ct Luis Fernando Tena. Dal 12', però, è iniziato lo show personale di un campione assoluto. Ennesima prestazione superba di Messi. Un buon modo per avvicinarsi all'esordio in Copa America negli Stati Uniti.

La nazionale campione del mondo e d'America affronterà il Canada di Jesse Marsch venerdì 21 giugno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta alle 2 italiane. La "Pulce", dopo la vittoria sul Guatemala, ha parlato ai microfoni di TyC Sports e ha rivelato quelle che sono le sue sensazioni sul clima che si respira all'interno dello spogliatoio in questi giorni.

Argentina clima felice — Un Messi soddisfatto, entusiasta e orgoglioso del clima all'interno dell'Argentina a pochi giorni dall'inizio della Copa America 2024. Il campione argentino, dopo la doppietta siglata contro il Guatemala nell'ultima amichevole in programma, ha ribadito ancora una volta quanto sia cementato e forte il gruppo squadra: "Ho trovato il gruppo di sempre, che lavora con la stessa voglia di sempre. Come abbiamo dimostrato in queste due amichevoli, affrontando ogni partita come sempre".