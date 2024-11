Argentina, si ferma Molina: al suo posto Scaloni convoca Giuliano Simeone

Novità nell'elenco dei convocati dell'Argentina per la sfida contro il Perù: non ce la fa Molina, Scaloni chiama Giuliano Simeone.

Luca Paesano 17 novembre - 09:29

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Paraguay nelle qualificazioni mondiali che ha portato all'ira di Messi, l'Argentina di Lionel Scaloni si trova costretta a rivedere i suoi piani. Non bastava la delusione per il risultato: l'infortunio di Nahuel Molina ha complicato ulteriormente la situazione. Il terzino destro, vittima di un fastidio muscolare, ha dovuto abbandonare il ritiro della nazionale per fare ritorno all'Atletico Madrid. Niente rischi in vista della prossima sfida contro il Perù, Scaloni è già corso ai ripari.

Argentina, Molina lascia il ritiro: al suo posto c'è Giuliano Simeone — Per rimediare, il commissario tecnico Scaloni ha optato per una soluzione inaspettata ma intrigante: la convocazione di Giuliano Simeone, figlio di Diego "El Cholo" Simeone e fratello di Giovanni, attaccante del Napoli. Giuliano aveva già vissuto l'emozione di una convocazione il 10 settembre scorso contro la Colombia, restando però in panchina senza fare il suo debutto. Ora, con la sfida contro il Perù all'orizzonte, il giovane attaccante dell'Atletico Madrid può sognare un esordio che sembrava ancora lontano.

La perdita di Molina costringe Scaloni a riorganizzare la difesa. Con ogni probabilità, il posto di terzino destro sarà occupato da Gonzalo Montiel, già subentrato contro il Paraguay. Tuttavia, l'infortunio di Molina si aggiunge a una lista già lunga: Nico González, Lisandro Martínez e Germán Pezzella erano stati già costretti al forfait nelle settimane precedenti.

La partita contro il Perù diventa così un banco di prova importante non solo per la squadra, ma anche per Giuliano Simeone, chiamato a dimostrare di meritare la fiducia. Classe 2002, dopo aver fatto ritorno dal prestito all'Alaves, il figlio d'arte si sta finalmente giocando le sue chance con la maglia dei Colchoneros. Guidato da papà Diego, per Simeone fin qui sono arrivati 1 gol e 2 assist in 8 presenze in Liga.