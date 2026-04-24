Julio Coria, calciatore dell'under17 della nazionale Argentina, ha deciso di scusarsi. Il calciatore, balzato alla cronaca dopo aver pronunciato delle frasi offensive nei confronti della Colombia, ha deciso di fare dietrofront.

LUQUE, PARAGUAY - 19 APRILE: i giocatori della Colombia festeggiano con il trofeo dei campioni dopo la vittoria contro l’Argentina nella finale delle qualificazioni al Mondiale FIFA U17 2026 Copa CONMEBOL tra Argentina e Colombia allo stadio Conmebol il 19 aprile 2026 a Luque, Paraguay. (Foto di Christian Alvarenga/Getty Images)

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"Li fo******o come sempre"

Non dirò nulla, sono affari nostri. So che li batteremo ai Mondiali e li fotte***o come sempre

Non ci è mancato niente. Tutto qui. Grazie mille". ". Alla domanda successiva dell'intervistatore, che ha chiesto al giovane cosa fosse mancato all'Argentina durante la partita, il giovane del Boca Juniors ha risposto così: ". Tutto qui. Grazie mille".

Come sempre inil clima quando si sfidano le nazionali è caldo, molto caldo. E le parole di Julio Coria - calciatore dell'under17 argentina - ne sono la conferma. Le dichiarazioni sono arrivate dopo la sconfitta per 4-0 subita dalla Colombia nella finale del. Gli avversari hanno potuto festeggiare di fronte agli argentini, che comunque sono qualificati al mondiale che si terrà ina Novembre. Gli sconfitti non l'hanno presa bene, come dimostrato dalle parole di Coria. "

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Argentina under17, le scuse del calciatore

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olevo chiedere scusa ai giocatori colombiani, agli allenatori, alla nazionale colombiana, al popolo colombiano, alla CONMEBOL e ai tifosi che erano presenti

". Il calciatore ha poi aggiunto: "Non era mia intenzione dire quella parola, ma il calcio mi fa arrabbiare. Ci hanno battuto in modo leale, sono una buona squadra, e questo è tutto. Chiedo sinceramente scusa, e basta".

Ovviamente questa risposta così polemica e piena d'odio ha fatto il giro del mondo, e il calciatore non ne è uscito bene. Per questo motivo Julio ha deciso di scusarsi con la Colombia ma in generale con chi ha seguito la partita. La gara era già stata tesa di per sè, con, e le parole del giovane argentino non hanno fatto altro che alimentare l'odio tra i ragazzi. Come aveva previsto- allenatore degli argentini - però, il giovane ha deciso di lanciare un messaggio, diffuso sui canali social della albiceleste.

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