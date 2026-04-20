In un match con ben 10 ammoniti, alla fine hanno avuto gli Xeneizes grazie al tiro dagli undici metri dell'ex Roma e Juventus

Jacopo del Monaco 20 aprile - 10:22

Nel corso della giornata di ieri è andata in scena la grande sfida che ha messo di fronte due big del calibro di River Plate e Boca Juniors. Le due squadre, infatti, si sono sfidate nel Superclásico valevole per la quindicesima giornata del Torneo Apertura della Liga Profesional de Fútbol. Al termine dei novanta minuti di gioco, presso il Monumental ha avuto la meglio il Boca Juniors, che ha vinto grazie al rigore realizzato da una vecchia conoscenza della Serie A come Leandro Paredes, ex Roma e Juventus. Ovviamente, come ogni sfida tra River e Boca che si rispetti, non sono mancate le ammonizioni ed il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo ben dieci volte.

Il Boca Juniors batte, di misura, il River Plate nel Superclásico — Il Superclásico è una sfida che mette in palio qualcosa di più grande dei tre punti. Il River ed il Boca, quando si affrontano, giocano per la storia di questa gara e per la gloria della città, vale a dire Buenos Aires. Delle volte ci possono essere tanti gol ed altre, invece, pochi ma decisivi ed importanti. Nella seconda categoria rientra il match disputato nella giornata di ieri al Monumental, con il Boca Juniors che ha battuto i grandi rivali di sempre grazie al calcio di rigore realizzato da Leandro Paredes al sesto minuto di recupero della prima frazione di gioco. Il centrocampista, poi, ha esultato baciando lo stemma del Boca e poi, sotto la curva dei tifosi avversari, portandosi le mani alle orecchie. Al triplice fischio dell'arbitro, i gialloblù hanno iniziato a festeggiare con tanto di selfie di squadra scattato dall'autore del gol-vittoria.

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Grazie a questo risultato, gli Xeneizes restano tra le prime posizioni del Girone A del campionato con 24 punti totalizzati. Al termine della partita, l'allenatore del Boca Juniors Claudio Úbeda ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita: "Abbiamo meritato di vincere e potevamo segnare anche un altro gol, ma non ci siamo riusciti a causa delle condizioni del campo". In seguito, ha parlato anche di Paredes rassicurando tutti sulle sue condizioni data la sostituzione al minuto 72: "Leandro ha giocato molto bene e sapeva come gestire la gara. È un giocatore e leader straordinario nonché ragazzo molto umile. L'ho sostituito per precauzione a causa di uno stiramento al bicipite femorale destro".