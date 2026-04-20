La prima pagina della rubrica di questa settimana è tutta per Leandro Paredes: il centrocampista argentino, cresciuto nel Boca Juniors, ha deciso il Superclasico di ieri notte con un rigore alla fine del primo tempo, ammutolendo un Monumental gremito. Ma è stato anche il weekend anche di un altro argentino, Mauro Icardi, decisivo nel campionato turco con il suo Galatasaray. Alla festa si unisce anche Kim Min-jae, laureatosi campione di Germania con il Bayern Monaco a seguito del 4-2 contro lo Stoccarda. Per scoprire com'è andato il weekend degli altri ex protagonisti del nostro campionato, continua a sfogliare la nostra rubrica.