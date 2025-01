Aris-PAOK: dove vedere il Derby di Salonicco in diretta tv

L' Aris Salonicco ospita il PAOK nel derby di Salonicco valevole per la 19ª giornata di Super League ( Serie A greca ). Le due squadre sono separate in classifica da sei punti ed entrambe sono reduce da un periodo di forma poco felice. I padroni di casa hanno incassato tre ko di fila contro Olympiacos , OFI Crete ed Asteras ; la compagine ospite, invece, dal Volos e dal Panathinaikos . Un successo nella sentitissima stracittadina potrebbe contribuire a dare una svolta importante, in vista del prosieguo del campionato.

Probabili formazioni del Derby di Salonicco

Arisin campo con il 4-2-3-1. Davanti ai pali della porta difesa da Cuesta, ci sono Frydek, Brabec, Velez e Fabio; in mezzo al campo, in mediana, spazio alla coppia formata da Cifuentes e Garcia. In attacco alle spalle dell'unica punta Moron ci sono Suleimanov, Darinda, Moncù. Il PAOK dovrebbe schierarsi a specchio (4-2-3-1): Babà, Michailidis, Kedziora, Castro a protezione della porta difesa da Kotarski; in cabina di regia giocano Ozdoev e Camara; davanti Despodov, Constantelia e Taison alle spalle dell'unica punta Tissoudali.