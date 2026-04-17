I Gunners si giocano una fetta importante di stagione contro i campioni in carica, ma lo fanno con qualche interrogativo legato alle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave, la cui presenza resta in dubbio

Giammarco Probo 17 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 09:32)

È tutto pronto per il big match tra Arsenal e Manchester City, una sfida che può indirizzare in modo decisivo la corsa al titolo in Premier League. I Gunners di Arteta si giocano una fetta importante di stagione contro i campioni in carica, ma lo fanno con qualche interrogativo legato alle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave, la cui presenza resta in dubbio alla vigilia di un confronto che vale molto più di tre punti. In conferenza stampa, Arteta ha presentato il match.

Le dichiarazioni di Arteta in vista di Arsenal-Manchester City — LE CONDIZIONI DI SAKA - "Non sarà con noi, ve lo posso dire. Ci sono altri giocatori che invece sono in dubbio, perché non sono al massimo, da valutare”.

LE DICHIARAZIONI SU MADUEKE -"Dopo il match sembrava una botta normale. La prossima partita è la più importante di tutte, affrontiamo la miglior squadra con il tecnico più forte che ci sia, dovremmo mettercela tutta e dare il massimo".

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Le parole del tecnico sulla sfida — LA SFIDA CON IL CITY -"Si tratta della partita più importante non solo perché è un big match ma perché è la prossima. Non perdiamo tempo a parlare di altri risultati come il pareggio, giochiamo sempre per vincere. Ci giochiamo il campionato, in casa loro, ma vogliamo assolutamente fare risultato soprattutto per regalare una gioia ai nostri incredibili tifosi. Chiunque ha punti deboli e ti regala momenti per approfittarne: dobbiamo essere bravi a scovarli ed essere cinici", conclude.

Quando Arsenal e Manchester City si affrontano, non è mai una partita qualunque: è una sfida tra due corazzate ricche di talento e campioni, capace di incidere direttamente sulla corsa al vertice della Premier League. In palio non ci sono solo tre punti ma un segnale forte nella lotta per il titolo.