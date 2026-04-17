Duemila tifosi si sono presentati al campo di allenamento per assistere alla rifinitura della formazione prima della delicata sfida contro l'Amburgo

Federico Iezzi Collaboratore 17 aprile - 21:09

Sabato 18 aprile la Bundesliga offre uno dei derby più caldi della Germania: il Nordderby tra Werder Brema e Amburgo. Il match è importante soprattutto per i padroni di casa, che devono allontanarsi dal pericolo della zona retrocessione alla quale sono ancora troppo vicini essendo di poco sopra il St Pauli. Per caricare l'ambiente e farsi sentire vicini alla squadra, oggi, quasi duemila tifosi hanno assistito all'allenamento del Werder Brema.

Werder Brema-Amburgo: ecco il Nordderby in Bundesliga — Si chiama Nordderby, esiste dal 1927, ed è una importante rivalità calcistica del nord della Germania: contrappone Amburgo a Brema, due importanti città tedesche. In questa Bundesliga assume una importanza fondamentale per la squadra di casa, allenata da Daniel Thioune. Il Werder Brema, infatti, è a rischio retrocessione, dopo una stagione deludente: è quindicesimo a 28, appena tre sul St.Pauli sedicesimo. Anche per gli ospiti si tratta di una partita importante: con 13 punti, fermi in tredicesima posizione, hanno bisogno di fare punteggio perché con la classifica corta del campionato tedesco, la zona calda non è mai troppo lontana.

La carica dei duemila tifosi dei biancoverdi — Il momento è delicato, come abbiamo visto, per i padroni di casa. I loro tifosi lo sanno e hanno quindi voluto caricare la squadra in vista del derby di domani. Ieri pomeriggio quasi duemila tifosi, molti appartenenti al tifo organizzato biancoverde, si sono presentati al centro di allenamento del club per assistere all'allenamento e incitare i loro beniamini e l'intera squadra. Una vera e propria curva, come allo stadio, che ha cercato di galvanizzare i giocatori in vista della partita del fine settimana con fumogeni e slogan: "Forza Werder, lottate e vincete!", "Vinceremo il derby!" e il classico intramontabile. "L'HSV fa schifo...".

Come riportato dalla Bild, inoltre, ha lanciato un messaggio molto chiaro e preciso ai giocatori e all'allenatore: "Rendeteci orgogliosi! Rendete orgogliosi voi stessi!".