L'ex attaccante tedesco era in viaggio per raggiungere Colonia quando è stato raggiunto da due rapinatori.

Luigi Mereu 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 20:56)

Non c’è pace per Max Kruse. L'ex calciatore tedesco, oggi esperto di calcio nelle TV tedesche, è finito nuovamente nel mirino della sfortuna (e dei ladri). Durante una sosta a Colonia, mentre era in viaggio verso il circuito del Nürburgring insieme alla moglie Dilara (volto noto dei reality show tedeschi), l’auto della coppia è stata scassinata.

Max Kruse, le sue dichiarazioni dopo lo spiacevole fatto — L'ex attaccante della nazionale tedesca, vanta un passato costellato da bizzarri incidenti legati ai suoi averi personali. L'episodio più celebre risale alla sua prima parentesi al Wolfsburg, nella stagione 2015-16. In quell'occasione, Kruse smarrì uno zaino che conteneva ben 75.000 euro in contanti all'interno di un taxi a Berlino.

All'epoca, l'attaccante cercò di giustificarsi con una spiegazione diventata poi iconica: "Ero seduto dietro con due donne, ero distratto dal loro fascino e non ho prestato attenzione allo zaino", disattenzione che gli costò una multa salatissima col club e la temporanea esclusione dal giro della Nazionale.

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A rivelare l’accaduto è stato lo stesso Kruse attraverso i suoi canali social. Il bottino? Una borsa contenente tutti i documenti d'identità e le carte di credito. Un danno non solo economico, ma soprattutto logistico per il 38enne tedesco e sua moglie: "Mi hanno rubato la borsa con tutti i documenti e le carte di credito. Avevo bloccato tutto e ora devo richiedere nuovamente tutte le autorizzazioni perché tra quattro settimane devo partire a Las Vegas". Senza passaporto, il sogno del Nevada rischia di sfumare in un mare di burocrazia.

Oggi, a 38 anni, Kruse sembra aver trovato stabilità al fianco di Dilara, ma la sua capacità di attirare situazioni surreali rimane intatta.