Non c’è pace per Max Kruse. L'ex calciatore tedesco, oggi esperto di calcio nelle TV tedesche, è finito nuovamente nel mirino della sfortuna (e dei ladri). Durante una sosta a Colonia, mentre era in viaggio verso il circuito del Nürburgring insieme alla moglie Dilara (volto noto dei reality show tedeschi), l’auto della coppia è stata scassinata.
CRONACA
Spavento per Max Kruse in Germania: l’ex calciatore e la moglie vittime di una rapina in auto
Max Kruse, le sue dichiarazioni dopo lo spiacevole fatto—
L'ex attaccante della nazionale tedesca, vanta un passato costellato da bizzarri incidenti legati ai suoi averi personali. L'episodio più celebre risale alla sua prima parentesi al Wolfsburg, nella stagione 2015-16. In quell'occasione, Kruse smarrì uno zaino che conteneva ben 75.000 euro in contanti all'interno di un taxi a Berlino.
All'epoca, l'attaccante cercò di giustificarsi con una spiegazione diventata poi iconica: "Ero seduto dietro con due donne, ero distratto dal loro fascino e non ho prestato attenzione allo zaino", disattenzione che gli costò una multa salatissima col club e la temporanea esclusione dal giro della Nazionale.
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A rivelare l’accaduto è stato lo stesso Kruse attraverso i suoi canali social. Il bottino? Una borsa contenente tutti i documenti d'identità e le carte di credito. Un danno non solo economico, ma soprattutto logistico per il 38enne tedesco e sua moglie: "Mi hanno rubato la borsa con tutti i documenti e le carte di credito. Avevo bloccato tutto e ora devo richiedere nuovamente tutte le autorizzazioni perché tra quattro settimane devo partire a Las Vegas". Senza passaporto, il sogno del Nevada rischia di sfumare in un mare di burocrazia.
Oggi, a 38 anni, Kruse sembra aver trovato stabilità al fianco di Dilara, ma la sua capacità di attirare situazioni surreali rimane intatta.
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