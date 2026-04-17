derbyderbyderby calcio estero Spavento per Max Kruse in Germania: l’ex calciatore e la moglie vittime di una rapina in auto

CRONACA

Spavento per Max Kruse in Germania: l’ex calciatore e la moglie vittime di una rapina in auto

Spavento per Max Kruse in Germania: l’ex calciatore e la moglie vittime di una rapina in auto - immagine 1
L'ex attaccante tedesco era in viaggio per raggiungere Colonia quando è stato raggiunto da due rapinatori.
Luigi Mereu

Non c’è pace per Max Kruse. L'ex calciatore tedesco, oggi esperto di calcio nelle TV tedesche, è finito nuovamente nel mirino della sfortuna (e dei ladri). Durante una sosta a Colonia, mentre era in viaggio verso il circuito del Nürburgring insieme alla moglie Dilara (volto noto dei reality show tedeschi), l’auto della coppia è stata scassinata.

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WOLFSBURG, GERMANIA - 3 SETTEMBRE: Max Kruse del VfL Wolfsburg reagisce durante la partita di Bundesliga tra VfL Wolfsburg e 1. FC Köln alla Volkswagen Arena il 3 settembre 2022 a Wolfsburg, Germania. (Foto di Cathrin Mueller/Getty Images)

Max Kruse, le sue dichiarazioni dopo lo spiacevole fatto

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L'ex attaccante della nazionale tedesca, vanta un passato costellato da bizzarri incidenti legati ai suoi averi personali. L'episodio più celebre risale alla sua prima parentesi al Wolfsburg, nella stagione 2015-16. In quell'occasione, Kruse smarrì uno zaino che conteneva ben 75.000 euro in contanti all'interno di un taxi a Berlino.

All'epoca, l'attaccante cercò di giustificarsi con una spiegazione diventata poi iconica: "Ero seduto dietro con due donne, ero distratto dal loro fascino e non ho prestato attenzione allo zaino", disattenzione che gli costò una multa salatissima col club e la temporanea esclusione dal giro della Nazionale.

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A rivelare l’accaduto è stato lo stesso Kruse attraverso i suoi canali social. Il bottino? Una borsa contenente tutti i documenti d'identità e le carte di credito. Un danno non solo economico, ma soprattutto logistico per il 38enne tedesco e sua moglie: "Mi hanno rubato la borsa con tutti i documenti e le carte di credito. Avevo bloccato tutto e ora devo richiedere nuovamente tutte le autorizzazioni perché tra quattro settimane devo partire a Las Vegas". Senza passaporto, il sogno del Nevada rischia di sfumare in un mare di burocrazia.

Oggi, a 38 anni, Kruse sembra aver trovato stabilità al fianco di Dilara, ma la sua capacità di attirare situazioni surreali rimane intatta.

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