L'Arsenal ha battuto l'Atletico Madrid e si è guadagnato l'accesso alla finale di Champions League. Ma le polemiche in casa Colchoneros circa l'arbitraggio del sig. Daniel Siebert sono appena iniziate. Dopo i primi due presunti rigori - Gabriel su Simeone e Calafiori su Griezmann - gli spagnoli avrebbero notato un terzo rigore negato, sempre su Simeone.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: L’arbitro Daniel Siebert parla con Robin Le Normand dell’Atletico Madrid durante la partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all’Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

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Arsenal-Atletico Madrid: il fuorigioco della discordia

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. I Colchoneros ora sono fuori da tutti i giochi, e si sono svegliati molto nervosi circa l'arbitraggio della semifinale di Champions. Le polemiche degli spagnoli si erano focalizzate su due calci di rigore negati, ma adesso. Questo episodio è passato più inosservato degli altri due perché l'azione era stata fermata sul nascere per una posizione di fuorigioco di Simeone., tramite i suoi canali social,e del guardalinee di interrompere il gioco. L'argentino infatti ha pubblicato delle storie sul suo profiloche evidenziano come al momento del passaggio si trovasse dietro la linea di centrocampo.. Sul proseguire dell'azione Calafiori ha spinto lo stesso Simeone, e Giuliano non ha mancato di pubblicare anche questa immagine nelle sue storie. Le immagini parlano abbastanza chiaro, e

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Il rigore negato su Griezmann

L'altro episodio che ha fatto molto discutere è stato il rigore negato su Griezmann., che ha commesso fallo su Le Petit Diable. Per fortuna del terzino italiano e dei Gunners però, il VAR non è potuto intervenire e richiamare l'attenzione dell'arbitro. Lo stesso direttore di gara infatti aveva già fischiato un fallo diai danni di un difendente dell'Arsenal, e quindi il gioco era stato già interrotto prima del contatto Calafiori-Griezmann.

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