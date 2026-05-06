Tre rigori negati. Questo è quanto recrimina l'Atletico Madrid, che nella notte di Champions ha dovuto abbandonare il sogno di giocare la finale.
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
L'Arsenal ha battuto l'Atletico Madrid e si è guadagnato l'accesso alla finale di Champions League. Ma le polemiche in casa Colchoneros circa l'arbitraggio del sig. Daniel Siebert sono appena iniziate. Dopo i primi due presunti rigori - Gabriel su Simeone e Calafiori su Griezmann - gli spagnoli avrebbero notato un terzo rigore negato, sempre su Simeone.
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Arsenal-Atletico Madrid: il fuorigioco della discordiaLa vittoria per 1-0 dell'Arsenal sull'Atletico Madrid ha lasciato molti strascichi in casa Atleti. I Colchoneros ora sono fuori da tutti i giochi, e si sono svegliati molto nervosi circa l'arbitraggio della semifinale di Champions. Le polemiche degli spagnoli si erano focalizzate su due calci di rigore negati, ma adesso l'attenzione si è spostata su un terzo presunto rigore non assegnato dall'arbitro. Questo episodio è passato più inosservato degli altri due perché l'azione era stata fermata sul nascere per una posizione di fuorigioco di Simeone.
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Il rigore negato su GriezmannL'altro episodio che ha fatto molto discutere è stato il rigore negato su Griezmann. Protagonista sempre Calafiori, che ha commesso fallo su Le Petit Diable. Per fortuna del terzino italiano e dei Gunners però, il VAR non è potuto intervenire e richiamare l'attenzione dell'arbitro. Lo stesso direttore di gara infatti aveva già fischiato un fallo di Pubill ai danni di un difendente dell'Arsenal, e quindi il gioco era stato già interrotto prima del contatto Calafiori-Griezmann. La partita è terminata, ma gli spagnoli saranno furiosi per un bel po'.
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