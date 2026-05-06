Tre rigori negati. Questo è quanto recrimina l'Atletico Madrid, che nella notte di Champions ha dovuto abbandonare il sogno di giocare la finale.

Francesco Di Chio
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko

L'Arsenal ha battuto l'Atletico Madrid e si è guadagnato l'accesso alla finale di Champions League. Ma le polemiche in casa Colchoneros circa l'arbitraggio del sig. Daniel Siebert sono appena iniziate. Dopo i primi due presunti rigori - Gabriel su Simeone e Calafiori su Griezmann - gli spagnoli avrebbero notato un terzo rigore negato, sempre su Simeone.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: L’arbitro Daniel Siebert parla con Robin Le Normand dell’Atletico Madrid durante la partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all’Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

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Arsenal-Atletico Madrid: il fuorigioco della discordia

La vittoria per 1-0 dell'Arsenal sull'Atletico Madrid ha lasciato molti strascichi in casa Atleti. I Colchoneros ora sono fuori da tutti i giochi, e si sono svegliati molto nervosi circa l'arbitraggio della semifinale di Champions. Le polemiche degli spagnoli si erano focalizzate su due calci di rigore negati, ma adesso l'attenzione si è spostata su un terzo presunto rigore non assegnato dall'arbitro. Questo episodio è passato più inosservato degli altri due perché l'azione era stata fermata sul nascere per una posizione di fuorigioco di Simeone.
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Ma è lo stesso figlio dell'allenatore, tramite i suoi canali social, a mettere in discussione la scelta del direttore di gara e del guardalinee di interrompere il gioco. L'argentino infatti ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram che evidenziano come al momento del passaggio si trovasse dietro la linea di centrocampo. E quindi il gioco non doveva essere fermato. Sul proseguire dell'azione Calafiori ha spinto lo stesso Simeone, e Giuliano non ha mancato di pubblicare anche questa immagine nelle sue storie. Le immagini parlano abbastanza chiaro, e l'Atletico è più furioso di prima.

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Il rigore negato su Griezmann

L'altro episodio che ha fatto molto discutere è stato il rigore negato su Griezmann. Protagonista sempre Calafiori, che ha commesso fallo su Le Petit Diable. Per fortuna del terzino italiano e dei Gunners però, il VAR non è potuto intervenire e richiamare l'attenzione dell'arbitro. Lo stesso direttore di gara infatti aveva già fischiato un fallo di Pubill ai danni di un difendente dell'Arsenal, e quindi il gioco era stato già interrotto prima del contatto Calafiori-Griezmann. La partita è terminata, ma gli spagnoli saranno furiosi per un bel po'.

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