Il Cholo Simeone e il dirigente dell'Arsenal Andrea Berta hanno lavorato insieme proprio nel club spagnolo per più di 10 anni. Tra i due il rapporto è sempre stato ottimo ma dopo la semifinale di Champions League la tensione era altissima e perfino loro hanno avuto un piccolo battibecco.

Quest'anno abbiamo visto molte volte che dei componenti in panchina protestassero al posto dell'allenatore per far si che quest'ultimo non abbia ripercussioni. Anche ieri è successa questa cosa nei minuti finali e al Cholo non è proprio andata giù quando ha visto il suo ex dirigente praticamente in campo per invocare la fine del match.

LONDRA, INGHILTERRA - 05 MAGGIO: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, reagisce dopo la sconfitta della squadra nella partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium il 05 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

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Simeone e Berta, legame decennale: ma quando c'è di mezzo la finale...

Tutto è iniziato al 93’ quando Berta si è avvicinato alla rimessa laterale, iniziando a fare il gesto dell’orologio all’arbitro. Simeone ha notato subito che il ds dell’Arsenal stava facendo qualcosa di non consentito e si è avvicinato, richiamandolo con una lieve spinta sul petto e indicandogli la via della panchina, visto che non poteva stare in quella zona. Alla vista della scena, entrambe le panchine sono intervenute immediatamente per separarli e, mentre si allontanava, Berta ha agitato i pugni verso il cielo, rivolto al suo ex allenatore, come a dire: “Cosa vuoi, abbiamo vinto e tu hai perso”.

Il rapporto tra i due è durato ben 12 anni, hanno vissuto i momenti più belli come la vittoria di 8 trofei di cui due campionati spagnoli. Insieme hanno vissuto anche le due finali di Champions League perse e adesso solamente uno avrà la possibilità di rifarsi nella finale di Budapest 2026.

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Arsenal-Atletico è stata anche una partita di dettagli sporchi

Il Cholo Simeone e la panchina dell’Atletico hanno più volte lamentato un comportamento scorretto da parte dell’Arsenal. I Gunners, sostenuti dal pubblico, hanno cercato la vittoria con ogni mezzo, soprattutto nel finale. La squadra di Arteta ha impiegato tempo per ogni gioco da fermo, i raccattapalle hanno perso secondi preziosi e perfino Kepa al 90’ ha rimediato un giallo calciando la palla in campo per non darla agli avversari. Simeone, mai pacato, ha risposto con un giallo anche per sé.

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