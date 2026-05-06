La partita di spunta della giornata di ieri è stata, senza ombra di dubbio, quella che messo di fronte l'Arsenal e l'Atletico Madrid. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione del ritorno della semifinale di Champions League. Dopo l'1-1 della scorsa settimana, ieri sera la squadra di Londra ha avuto la meglio vincendo di misura grazie al gol di Bukayo Saka davanti al pubblico dell'Emirates Stadium. Grazie a questo successo, i Gunners volano in finale di Champions dove affronteranno o Bayern Monaco o Paris Saint-Germain. Tra i tanti commenti sulla partita trova spazio anche quello molto duro di Wesley Sneijder.

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Londra, Inghilterra - 5 maggio 2026: Viktor Gyökeres dell'Arsenal e David Hancko dell'Atletico Madrid saltano per colpire dk testa durante il ritorno della semifinale di Champions League tra Arsenal ed Atletico Madrid all'Arsenal Stadium. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Arsenal-Atletico Madrid, Sneijder: "Volevo chiamare la UEFA per chiedere di annullare la gara"

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Dopo vent'anni dalla prima volta, l'Arsenal stacca il pass per la finale della massima competizione europea. La tra gioia dei tifosi dei Gunners e la tristezza di coloro che supportano l'Atlético Madrid, trovano spazio i commenti sulla gara di diversi ex calciatori tra cui Sneijder. Durante il programma televisivo olandese Ziggo Sport, l'ex trequartista di Real Madrid ed Inter ha commentatola gara di ieri. Le sue: "La finale di questa Champions dovrebbe essere Bayern contro Psg. Avrei voluto chiamare la UEFA per chiedere di dire ai giocatori di lasciare il campo ed annullare la partita".

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In poche parole, uno dei protagonisti del Triplete dell'Inter nel 2010 ha definito noiosa la partita tra le due squadre allenate rispettivamente da Mikel Arteta e Diego Simeone. Alla fine della gara, l'Arsenal ha avuto la meglio grazie alla rete di Saka e questa sera saprà se dovrà contendersi la coppa dalle grandi orecchie col Bayern Monaco, che punta al terzo Triplete nel giro di tredici anni, o col Paris Saint-Germain, che attualmente detiene il titolo di Campione d'Europa e vuole difenderlo a tutti i costi.

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