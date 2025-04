Le probabili formazioni, le novità e tutte le indicazioni utili

22 aprile 2025

Si torna già in campo per la 34° giornata di Premier League in programma da questa sera. Appuntamento a domani alle ore 21 per il derby di Londra Arsenal-Crystal Palace che scalderà il turno per un big match dalle velleità molto diverse. I gunners guardano tutti dall'alto, secondi in classifica, vivendo una stagione davvero incredibile con la qualificazione in semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain mentre i glaziers sono attualmente tranquilli al dodicesimo posto, troppo lontani dalla zona Europa che dista ben 13 lunghezze ma ancora in corsa in FA Cup.

Il momento delle due squadre — Percorsi e storie diverse quelle di Arsenal e Crystal Palace che si sfideranno mercoledì 23 aprile alle ore 20 inglesi, le 21 in Italia. Per i Gunners un vero e proprio magic moment che si intreccia tra campionato e Champions: secondo posto più che lusinghiero in Premier e semifinale di lusso in Europa, da affrontare contro il PSG delle stelle. Ma niente paura: la squadra di Arteta è ben preparata per superare ogni ostacolo sul proprio cammino, proseguendo come una vera e propria macchina da guerra con qualità e carattere. Nel mirino c'è la vittoria, per cercare di avvicinarsi al primo posto attualmente lontano 13 punti.

Per il Crystal Palace invece, grande compattezza in particolar modo contro le big della stagione: i ragazzi di Glasner giocano verticale e in rapidità, valorizzando la grande tecnica dei singoli. In campionato non ha ancora molto da chiedere, cercando sì di migliorare il proprio piazzamento ma in una metà classifica che regala già grande tranquillità, lontano dalla zona retrocessione e al contempo anche da quella Europa. Velleità diverse ma uguali ambizioni in Coppa: la Champions per i gunners, la FA Cup per i glaziers, qualificati per le semifinali di sabato prossimo contro l'Aston Villa.

Le probabili formazioni di Arsenal-Crystal Palace — Per l'Arsenal c'è un grande interrogativo da sciogliere: è quello sulle condizioni di Saka, uscito malconcio dal match contro l'Ipswich dopo un brutto colpo alla caviglia. Niente di troppo grave secondo Arteta, che probabilmente non lo rischierà nella gara di campionato, per preservarlo per le fatiche di Champions. In difesa confermato Kiwior con prestazioni davvero importanti nelle ultime settimane, con Merino che potrebbe spostarsi più in avanti se Saka non ce la dovesse fare a recuperare al meglio.

Per il Crystal Palace poche novità rispetto al consueto undici titolare: confermato il 3-4-2-1 con la defezione dello squalificato Richards, con il tridente delle meraviglie composto da Eze e Sarr in supporto a Mateta. Occhi puntati sulla difesa che sta incassando più del dovuto e che contro l'attacco dei gunners dovrà ben figurare per non aumentare ancora di più il passivo registrato.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Eze, Sarr, Mateta. Allenatore: Oliver Glasner.

Dove vedere la partita in tv e in streaming LIVE — Appuntamento a mercoledì 23 aprile alle ore 21 italiane, 20 inglesi, per vivere l'affascinante derby di Londra tra Arsenal e Crystal Palace. Sarà possibile seguirlo come sempre su Sky Sport, insieme alle piattaforme streaming live SkyGo incluse nell'abbonamento, visibile da tutti i dispositivi come smartphone, tablet e pc. Un momento per appassionarsi ancora di più alla Premier League e a tutti le sue sfumature, con un match che da sempre è sentitissimo e dirà molto sull'attuale stato di forma delle due squadre.