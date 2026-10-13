Il tecnico dei Gunners conferma l'infortunio di due giocatori: salteranno il match contro il Lille
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L'Arsenal perde due importanti pedine in vista del match in Champions League contro il Lille. Piero Hincapié e Martin Zubimendi hanno entrambi accusato problemi alla caviglia durante una seduta di lavoro successiva alla vittoria per 2-1 contro il Leeds. Una doppia tegola per Mikel Arteta, costretto a rinunciare a due pezzi importanti della sua rosa, in attesa di conoscere con precisione la durata delle rispettive assenze.
Arteta: "Abbiamo perso due giocatori in allenamento"Intervenuto in conferenza stampa, Mikel Arteta ha informato di aver perso Piero Hincapié e Martin Zubimendi dopo una sessione d'allenamento post-partita: "Avevamo programmato una sessione di allenamento dopo la partita per i giocatori che non avevano accumulato tanti minuti di gioco, e in due azioni molto sfortunate abbiamo perso due giocatori. Non è una bella situazione".
Proseguendo, l'allenatore dei campioni d'Inghilterra in carica ha spiegato: "Dobbiamo entrambi valutarli oggi e fare ulteriori scansioni per capire esattamente l'entità, poi potremo stabilire per quanto tempo rimarranno ai box".
"Zubimendi e Hincapié salteranno la partita contro il Lille"Pur non avendo le informazioni necessarie per chiarire la durata degli infortuni, Mikel Arteta ha comunque confermato che Zubimendi e Hincapié salteranno Arsenal-Lille: "Entrambi salteranno la partita contro il Lille, questo è certo, e si sottoporranno a un'ulteriore risonanza magnetica. Probabilmente domani ne sapremo di più, poi vedremo come andrà la partita".
Infine, il tecnico spagnolo ha chiuso il suo intervento esprimendo maggiore preoccupazione per lo stop del difensore ecuadoriano: "Quello di Piero Hincapié mi sembra un po' più serio, ma dovremo aspettare e vedere". La lista infortunati dei Gunners, dunque, continua ad allungarsi: non bastavano le importanti assenze di William Saliba e Christos Tzolis, a far purtroppo compagnia al difensore francese e all'esterno greco, ora ci saranno anche Piero Hincapié e Martin Zubimendi.
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