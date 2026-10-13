L'Arsenal perde due importanti pedine in vista del match in Champions League contro il Lille. Piero Hincapié e Martin Zubimendi hanno entrambi accusato problemi alla caviglia durante una seduta di lavoro successiva alla vittoria per 2-1 contro il Leeds. Una doppia tegola per Mikel Arteta, costretto a rinunciare a due pezzi importanti della sua rosa, in attesa di conoscere con precisione la durata delle rispettive assenze.

Arteta: "Abbiamo perso due giocatori in allenamento"

Intervenuto in conferenza stampa,ha informato di aver persodopo una sessione d'allenamento post-partita: "Avevamo programmato una sessione di allenamento dopo la partita per i giocatori che non avevano accumulato tanti minuti di gioco, e. Non è una bella situazione".

Proseguendo, l'allenatore dei campioni d'Inghilterra in carica ha spiegato: "Dobbiamo entrambi valutarli oggi e fare ulteriori scansioni per capire esattamente l'entità, poi potremo stabilire per quanto tempo rimarranno ai box".

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️⁣



🆚 LOSC Lille

🕗 8pm (UK)⁣

🏆 UEFA Champions League⁣

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"Zubimendi e Hincapié salteranno la partita contro il Lille"

Pur non avendo le informazioni necessarie per chiarire la durata degli infortuni, Mikel Arteta ha comunque confermato chesalteranno: "Entrambi salteranno la partita contro il Lille, questo è certo, e si sottoporranno a un'ulteriore risonanza magnetica. Probabilmente domani ne sapremo di più, poi vedremo come andrà la partita".

LONDRA, INGHILTERRA - 21 AGOSTO: Piero Hincapié dell'Arsenal durante la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC e Coventry City all'Emirates Stadium, il 21 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, il tecnico spagnolo ha chiuso il suo intervento esprimendo maggiore preoccupazione per lo stop del difensore ecuadoriano: "Quello di Piero Hincapié mi sembra un po' più serio, ma dovremo aspettare e vedere". La lista infortunati dei Gunners, dunque, continua ad allungarsi: non bastavano le importanti assenze di William Saliba e Christos Tzolis, a far purtroppo compagnia al difensore francese e all'esterno greco, ora ci saranno anche Piero Hincapié e Martin Zubimendi.