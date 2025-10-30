Arsenal, Dowman nella storia: a 15 anni è titolare con i Gunners

Dopo qualche precedente spezzone di partita, per il quindicenne è arrivato anche l'esordio da titolare

Michele Massa 30 ottobre - 11:26

Che a Mikel Arteta piaccia puntare sui giovani non lo scopriamo di certo oggi. Ma in occasione della sfida di EFL Cup, vinta ai danni Brighton, il tecnico spagnolo ha scritto a "modo suo" la storia del club. Nell'undici titolare infatti c'era l'astro nascente, Max Dowman, che è diventato il più giovane titolare nella storia del club, con i suoi 15 anni e 306 giorni.

Dowman incanta l'Arsenal, il 15enne entra nella storia del club — Settanta minuti giocati, una solidità che è rara da vedere per un ragazzo che è appena entrato nel periodo dell'adolescenza. Se il buongiorno si vede dal mattino, per Max Dowmanil futuro promette tantissimo. Una partita senza grossi acuti, ma che lo vede leader nella classifica dei dribbling riusciti (5) e dei falli subiti (4), simbolo che l'inglese è più di una semplice "spina nel fianco" delle difese avversarie.

Al termine della partita, lo stesso Arteta ha commentato così la partita del quindicenne: "Con lui ottieni solo un piccolo sorriso. Per lui tutto è naturale, tutto è normale. È questo il suo segreto: non fa mai rumore, gioca con coraggio e determinazione. A 15 anni mostra una qualità straordinaria. Gli ho detto che avrebbe giocato e ha reagito come se fosse la cosa più semplice del mondo. È impressionante vedere un ragazzo così giovane essere così lucido e sicuro di sé".

Il tecnico ha poi concluso aggiungendo: "Sta succedendo tutto molto in fretta. Dobbiamo incoraggiarlo a continuare su questa strada, ma anche proteggerlo. È un talento speciale, ma serve equilibrio. Vedere ragazzi come Dowman, Harriman-Annous, Nwaneri e Saka decidere una partita così è qualcosa di unico per il club".