Nell'ultima giornata di Premier League l'Arsenal ha ottenuto tre punti fondamentali in un momento caldissimo della stagione. Ai Gunners mancano tre partite che saranno tre finali da vincere per agguantare Champions e Premier League. I 3 punti sono arrivati dopo un finale a dir poco controverso che ha visto la revoca di un gol agli ospiti che avrebbe pareggiato i conti.

Tra i ragazzi di Arteta e la gloria sembra però frapporsi il destino. Ben White nell'ultimo match ha rimediato un infortunio. L'entità è ancora da valutare ma il rischio è che possa aver finito la stagione visti i pochi impegni rimasti in programma.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 MAGGIO: Leandro Trossard dell'Arsenal segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra West Ham United e Arsenal allo Stadio Olimpico di Londra il 10 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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Arsenal, la soluzione tattica di Arteta che ha messo una toppa

L'infortunio al ginocchio del terzino destro inglese ha imposto un cambio forzato in una gara cruciale contro il West Ham. White era visibilmente dolorante e ha chiesto subito la sostituzione.

Al suo posto è entrato Martin Zubimendi, con Declan Rice spostato a destra. All'intervallo, Arteta ha aggiustato ulteriormente, insoddisfatto. Dentro Cristhian Mosquera per Riccardo Calafiori: lo spagnolo a destra, Myles Lewis-Skelly a sinistra. Così Rice è tornato a gestire il centrocampo, il suo ruolo naturale.

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White è da valutare, Timber potrebbe rientrare presto

è stato definito "non buono" da Arteta che adesso rimane in attesa di avere chiarimenti medici.dell'Arsenal, il cui inizio è programmato tra un mese.

Jurrien Timber invece è infortunato dal 15 marzo e il rientro stimato è verso la metà di maggio. Potrebbe rientrare già la prossima partita contro il Burnley che si giocherà il 18 maggio, ma niente è ancora sicuro. La sua valutazione verrà effettuata giornata dopo giornata.

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