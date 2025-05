Ecco dove poter vedere in diretta l'ultima partita della domenica di Premier League valida per la penultima giornata di campionato

Filippo Montoli 17 maggio - 15:24

La penultima giornata di Premier League vedrà affrontarsi domenica sera alle ore 17.30 italiane Arsenal e Newcastle. La posta in gioco è molto alta con i Gunners pronti a blindare il secondo posto in campionato e con i Magpies che invece vogliono appropriarsene. Le squadre sono divise da due punti e solo una vittoria dei bianconeri vedrebbe l'inversione delle posizioni. L'eventuale vittoria degli uomini di Mikel Arteta assicurerebbe inoltre un posto nella prossima Champions League. Lo stesso vale per la squadra ospite. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Arsenal-Newcastle.

Lo stato di forma delle squadre — L'Arsenal sembra essere arrivata senza forze allo sprint finale. In campionato non vince dal 20 aprile scorso, quando schiacciò con un netto 0-4 l'ormai spacciato Ipswich. Da allora 2 pareggi e 1 sconfitta. Nel mezzo si è disputata la semifinale di Champions League con il Psg, da cui i Gunners sono usciti sconfitti in entrambe le partite. In totale sono quindi 5 le partite senza vittoria per la squadra di casa.

Discorso completamente diverso per il Newcastle che nelle ultime 8 partite ha fatto registrare 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Queste ultime due però sono arrivate dalle ultime trasferte effettuate e potrebbe rappresentare un ostacolo mentale per gli uomini di Eddie Howe. I bianconeri puntano inevitabilmente ai tre punti per garantirsi la qualificazione in Champions League e non doversi preoccupare dei risultati delle avversarie dirette.

Le probabili formazioni — Mikel Arteta deve vedersela con molte assenze, ultima in ordine cronologico la squalifica di Merino. Il tecnico non rinuncia al suo 4-3-3 e manda tra i pali Raya, davanti al quale dovrebbero essere schierati Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly. Linea di centrocampo composta da Rice, Thomas e Odegaard. In attacco il trio sarà composto da Saka, Trossard e Martinelli.

Anche Howe ha diversi giocatori indisponibili ed è fortemente in dubbio Botman, uscito per infortunio contro il Chelsea. La squadra dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1. In porta Pope. Nei tre dietro Krafth, Schär e Burn. Gli esterni di centrocampo, che all'occorrenza diventano quinti di difesa, saranno Murphy e Livramento, accompagnati nel mezzo da Guimaraes e Tonali. Barnes e Gordon saranno alle spalle della punta Isak.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Rice, Thomas, Odegaard; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.

NEWCASTLE (3-4-2-1): Pope; Krafth, Schär, Burn; Murphy, Guimaraes, Tonali, Livramento; Barnes, Gordon; Isak. Allenatore: Eddie Howe.

Arsenal-Newcastle, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Come da consuetudine tutta la Premier League, e quindi anche Arsenal-Newcastle, sarà visibile in diretta tv su SkySport domenica 18 maggio alle ore 17.30. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming su SkyGo, per gli abbonati alla piattaforma, e su NowTv.