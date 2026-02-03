Le attuali condizioni dell'ex centrocampista della Real Sociedad preoccupano non sono i Gunners, ma anche la Nazionale Spagnola

Jacopo del Monaco 3 febbraio - 11:58

Uno dei giocatori dell'Arsenal sul quale Mikel Arteta conta molto risponde al nome di Mikel Merino. Arrivato la scorsa dalla Real Sociedad, lo spagnolo ha dimostrato di essere molto importante per il gioco della squadra di Londra, soprattutto per la sua duttilità. Il numero 23, infatti, può giocare anche come falso nove anche se il suo ruolo naturale è a centrocampo. Tuttavia, durante la partita di Premier League contro il Manchester United, il 29enne ha riportato un particolare infortunio al piede destro e le sue condizioni preoccupano sia l'Arsenal che la Nazionale Spagnola, visto che a giugno avrà inizio il Mondiale.

Arsenal, preoccupazione per l'infortunio al piede di Mikel Merino — Durante il match di campionato contro il Manchester United, il giocatore dei Gunners Mikel Merino ha riportato un infortunio al piede destro. Nella giornata di ieri, in vista del match odierno tra contro il Chelsea, Arteta ha fornito alcune dichiarazioni riguardanti l'infortunio di Merino. Ecco le sue parole, riportato sul sito ufficiale della squadra londinese: "Deve sottoporsi ad una procedura, che non è sempre positiva. È un giocatore importante per noi, che ha una tale versatilità e capacità di competere in diversi ruoli. Questo è un duro colpo. Il suo è un infortunio molto raro. Quindi dobbiamo aspettare e vedere come reagisce una volta operato, giorno per giorno. Ovviamente va monitorato per tutta la settimana prima dell'intervento. So che Merino farà di tutto per tornare il prima possibile. Ma bisogna anche rispettare il processo di guarigione visto che si tratta di un infortunio piuttosto raro".

Nel corso del il programma El Larguero, l'ex calciatore nonché padre del calciatore dei GunnersMiguel Merino ha voluto spiegare meglio le condizioni del figlio. Le sue parole: "Ha subito una frattura da stress e si tratta di qualcosa di più interno. C'è dell'incertezza sui tempi di recupero perché questa tipologia d'infortunio non ha una storia chiara. L'allenatore della Spagna, Luis de la Fuente, ha sicuramente parlato con Mikel chiedendogli come stesse. Quest'infortuni non arrivano mai nel momento giusto".