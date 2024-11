Il cancro alle ossa e l'amputazione di una gamba per salvargli la vita: il portiere dell'Union Berlino Arslanogullari con un commovente post social ha ringraziato chi in questo periodo è stato vicino a lui e alla sua famiglia

Vincenzo Bellino Redattore 14 novembre 2024 (modifica il 14 novembre 2024 | 10:55)

Lo scorso settembre il portiere diciannovenne dell'Union Berlino, Berkin Arslanogullari, si è sottoposto ad un intervento di amputazione di una gamba, resosi necessario per salvargli la vita nella lotta che stava conducendo, contro un cancro alle ossa. L'operazione è riuscita perfettamente, tant'è che il giovane estremo difensore ha ringraziato sui propri profili social chi in questo periodo è stato vicino a lui e alla sua famiglia.

Arslanogullari: "Grazie, auguro il meglio a tutti" — Sulla sua pagina Instagram Berkin Arslanogullari ha pubblicato un commovente post di ringraziamento, in cui ha ripercorso i momenti difficili trascorsi nelle ultime settimane: "Ho avuto difficoltà a mettere insieme pensieri e sentimenti in queste ultime settimane. E non so se riuscirò a riassumerle bene qui. Voglio ringraziare davvero di cuore - preferibilmente di persona - tutti coloro che sostengono me e la mia famiglia in qualsiasi modo. Sono sorpreso e parzialmente sopraffatto dall'entità del sostegno ricevuto"

"In un momento così difficile, tante persone che conosco, ma anche tante altre che non conosco hanno fatto per me qualcosa di indescrivibile. Auguro il meglio a tutti. Un grande, grande grazie all'Union Berlino che, come in tutti questi anni, continua ad accompagnarmi nel mio percorso, rendendo possibile tutto questo. La mia riabilitazione continuerà per diversi mesi, io cercherò di riprendermi e di trarre il meglio da questa situazione. Quando mi rimetterò in forma, spero di poter essere un punto di riferimento per chi avrà bisogno di aiuto. Proprio come è successo a me".

Oltre 320.000 euro dalla raccolta fondi — L'Union Berlino ha lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per aiutare Berkin Arslanogullari. La sua famiglia, di origine turca, sta affrontando gravi difficoltà economiche per le spese di riabilitazione e per una possibile ristrutturazione dell'appartamento, attualmente non accessibile ai disabili. Finora, sono stati raccolti oltre 320.000 euro grazie al contributo di quasi 5.000 persone, tra cui stelle del calcio come il capitano del Borussia Dortmund Emre Can, Leonardo Bonucci, che ha già donato una somma significativa, e il club stesso dell'Union Berlino, che si è mobilitato insieme ai suoi sostenitori per garantire a Berkin un futuro migliore.