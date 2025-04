Arteta, la dedica a Guardiola dopo Arsenal-Real Madrid: "A lui devo tutto"

Guardiola è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Chi più di lui poteva conoscere i segreti per battere una squadra come il Real Madrid. Ma, in questo caso, non sono serviti. Arteta ha svelato questa curiosità, raccontando cosa si è detto nella chiamata all'allenatore del Manchester City: "Stamattina l'ho chiamato. Per me è sempre un piacere sentirlo ma non per quello che pensate voi. Perché se sono qui, è in gran parte grazie a lui. Innanzitutto perché come giocatore e allenatore è stato fonte di ispirazione, e poi perché è stata la persona che ha deciso di scommettere su di me e mi ha dato l'opportunità di entrare a far parte del suo staff tecnico e vivere quattro anni meravigliosi al suo fianco. Gli sarò grato per il resto della mia vita, perché se non fosse stato per lui non sarei seduto qui ora". Quindi, nessuna chiamata per farsi aiutare a battere il Real ma solamente una doverosa riconoscenza, a chi lo ha lanciato nel calcio dei grandi.