Arteta stravede per Ancelotti: “Per me è una fonte d’ispirazione”

Arteta elogia Ancelotti, il suo Arsenal si prepara alla doppia sfida da brividi

GLI ELOGI DI ARTETA -"I singoli giocatori del Madrid sono molto bravi, conosciamo i pericoli a cui andiamo incontro e sappiamo cosa hanno fatto nella storia di questa competizione. Il Real Madrid è un club che ha stabilito nuovi standard nella storia europea. È fonte di ispirazione per questo club e per molti allenatori. Ancelotti? È una fonte di ispirazione per me. È riuscito a vincere tutto in molti paesi trasmettendo calma, cosa molto difficile in un ambiente in cui c'è così tanta pressione. Basta ascoltare i calciatori parlare di lui per comprenderne la personalità"