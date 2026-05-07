Il derby inglese tra Aston Villa e Nottingham Forest in Europa League per ora è deciso da Chris Wood. La rete dal dischetto al 71esimo è infatti l'unica realizzata nella gara d'andata giocatasi giovedì 30 aprile. L'esito della qualificazione è totalmente incerto e anche per il ritorno ci si aspetta molto equilibrio. Al momento però, il neozelandese Wood sembra essere tornato al momento giusto per far sognare i propri tifosi.

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU Bet365

Chris Wood, l'assenza pesante nella stagione del Nottingham Forest

Se lato campionato quella del Nottingham Forest è una stagione tutt'altro che da ricordare, da quello europeo il discorso cambia completamente. Superata la league phase con un tredicesimo posto, la squadra ora(quarto tecnico della stagione) sogna la finale di Europa League. Questo straordinario risultato è stato raggiunto senza avere a disposizione per quasi tutte le partite il suo centravanti più prolifico delle ultime stagioni: Chris Wood

NOTTINGHAM, ENGLAND - APRIL 30: Chris Wood del Nottingham Forest celebra il primo gol della sua squadra da calcio di rigore durante la semifinale d'andata di UEFA Europa League 2025/26 tra Nottingham Forest e Aston Villa al City Ground il 30 aprile 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il neozelandese si è infortunato a ottobre, dopo che nella competizione era sceso in campo solo con il Midtjylland. Da lì il lungo stop fino ad aprile. Senza i suoi gol la squadra ha faticato molto in Premier League dove, seppur non ancora matematicamente, ha di fatto appena raggiunto la salvezza. Sembra infatti che il 34enne sia tornato giusto in tempo per mettere a posto le cose. Appena rientrato ha prima segnato al Sunderland in campionato e poi all'Aston Villa in una delle gare più importanti della stagione.

Il rientro e il rigore decisivo (per ora) contro l'Aston Villa

Seppure le due squadre siano divise da 16 punti in Premier League, per il doppio confronto europeo nulla sembra certo. La gara d'andata in particolare, giocandosi al City Ground, era quella più incerta e così è stato. Forest e Villa si sono, dal numero di tiri al possesso palla. Per questo motivo la partita poteva sbloccarsi solo per un episodio, quello del rigore di Wood.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Al 66esimo la squadra di Pereira prova un attacco dalla sinistra con Gibbs-White (tra i migliori in campo). Il suo lancio sul lato opposto trova Hutchinson che poco prima della linea di fondo tenta il cross, ma trova le mani inspiegabilmente alte di Digne. Servono il Var e circa 5 minuti per assegnare il tiro dagli undici metri invece che la rimessa del portiere. Per fortuna dei Reds in campo c'è il gigante neozelandese che si prende la responsabilità. Esperienza e qualità fanno il resto. La palla si insacca all'incrocio alla destra di Martinez che non può nulla pur indovinando l'angolo. È da questo punto che ripartirà la gara di ritorno.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Bet365