Manca sempre meno alla sfida della giornata odierna che metterà di fronte l'Aston Villa ed il Nottingham Forest. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione del ritorno della semifinale di Europa League. Il match tra i due club he militano in Premier League comincerà alle ore 21:00 e si disputerà presso il Villa Park situato a Birmingham. Aspettando il fischio d'inizio da parte del direttore di gara, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre. La vincitrice sfiderà, nell'atto conclusivo del torneo, una tra Friburgo e Braga.

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I precedenti tra Aston Villa e Nottingham Forest

L'Aston Villa ha come allenatore uno specialista della competizione come, vincitore di ben quattro Europa League. La squadra di casa vuole tornare a disputare la finale di un torneo internazionale dopo quelle di, entrambe vinte, che risalgono al. Il Nottingham Forest, dal canto suo, è allenato dal portoghesee, a ben quarantasei anni di distanza dall'ultima volta, ha come obiettivo il tornare a giocare l'atto conclusivo di una competizione europea: l'ultima risale al, quando ha trionfato in Coppa dei Campioni per la seconda volta nella sua storia.

Nottingham, Inghilterra - 30 aprile 2026: Chris Wood del Nottingham segna il primo gol per la sua squadra su rigore durante l'andata della semifinale di Europa League tra Nottingham Forest ed Aston Villa al City Ground. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Stasera le due squadre si affronteranno per la 122esima volta nella loro storia ed il primo match a più di cento anni fa, per la precisione al 4 dicembre 1880. Quel giorno, Villans e Tricky Tress Hanno giocato contro in occasione del primo turno della FA Cup e l'Aston Villa ha avuto la meglio vincendo 1-2. I Villans, poi, hanno le statistiche dalla loro parte avendo ottenuto 56 vittorie. I pareggi, invece, sono stati 29 mentre i successi del Nottingham sono a quota 36.

In questa stagione, le due squadre si sono sfidate tre volte. Oltre ai due match in Premier League, terminati 3-1 per la squadra di Emery all'andata e pareggio per 1-1 al City Ground, c'è anche l'andata della semifinale di Europa League. La partita di giovedì l'ha vinta 1-0 il Nottingham col rigore di Chris Wood. Tra l'altro, i Tricky Trees non ottengono una vittoria in trasferta contro la squadra di Birmingham dallo 0-2 di campionato datato 22 ottobre 1994.

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Il percorso dei due club nella fase ad eliminazione diretta

Grazie alla seconda posizione nella league phase avendo totalizzatopunti così come l', l'Aston Villa ha ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Qui ha affrontato i francesi dele l'ha eliminato vincendoall'andata eil ritorno disputato in casa. Ai quarti, invece, la squadra proveniente da Birmingham ha incontrato ildi, contro cui ha vintol'andata al Dall'Ara enella partita di ritorno disputata in Inghilterra.

Nottingham, Inghilterra - 30 aprile 2026: John McGinn dell'Aston Villa sfidato da Omari Hutchinson del Nottingham Forest durante l'andata della semifinale di Europa League tra Nottingham Forest ed Aston Villa al City Ground. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

A differenza degli avversari di questa sera, il Nottingham Forest ha chiuso la league phase al tredicesimo posto con 14 punti qualificandosi per i Play-off. In questo turno, gli inglesi hanno sfidato il Fenerbahçe eliminandolo grazie al 3-0 dell'andata e la sconfitta per 1-2 al ritorno. Agli ottavi, i Reds hanno sfidato il Midtjylland e, dopo aver perso 0-1 in Danimarca, al ritorno hanno vinto ai calci di rigore. In occasione dei quarti di finale, invece, il Nottingham ha affrontato il Porto di Francesco Farioli. Dopo il pareggio per 1-1 in Portogallo, i Tricky Trees hanno staccato il pass per il turno attualmente in corso grazie al gol di Morgan Gibbs-White.

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