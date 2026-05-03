Tra le squadre che scenderanno in campo nel corso della giornata odierna figurano anche l'Aston Villa ed il Tottenham. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione del turno numero 35 della Premier League. Il match tra questi due club importanti comincerà alle ore 20:00 e si disputerà a Birmingham, presso il Villa Park. In attesa del fischio d'inizio da parte del direttore di gara, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre della massima divisione inglese.

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I precedenti tra Aston Villa e Tottenham

L'Aston Villa ha come allenatore lo spagnoloe, in questo momento, occupa la quinta posizione in classifica avendo totalizzatopunti. Nel turno precedente, i padroni di casa hanno persoin trasferta contro ile, in caso di vittoria questa sera, metterebbero al sicuro il proprio posto nella prossima edizione della. Il Tottenham guidato da, dal canto suo, si trova al diciottesimo posto con solipunti e sta lottando per non retrocedere in Championship . La scorsa settimana, dopo quasi quattro mesi senza vittorie, gli Spurs battono di misura ilgrazie al gol di

Londra, Inghilterra - 10 gennaio 2026: Morgan Rogers dell'Aston Villa corre col pallone pressato da Joao Palhinha del Tottenham durante il terzo turno di FA Cup tra Tottenham ed Aston Villa al Tottenham Hotspur Stadium. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Fino a questo momento, le die squadre hanno giocato contro 174 volte, la prima di queste nel lontano 1904 in occasione del secondo turno della FA Cup. Nella primissima partita tra loro, ha avuto la meglio il Tottenham avendo vinto 0-1. Gli Spurs, tra l'altro, hanno le statistiche dalla propria parte avendo ottenuto 78 vittorie, l'ultima delle quali risalente al 4-1 del novembre 2024. I Villans, invece, hanno vinto 62 volte mentre i pareggi sono stati 34. Una partita tra i due club non termina in parità dall'1-1 del maggio 2012: Ciaran Clark per l'Aston Villa e rigore di Adebayor per i londinesi. Anche la statistica dei gol è a favore degli Spurs: 290 contro i 236 degli avversari di stasera.

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I numeri del match in campionato

Nelle rispettive storie, i due club hanno giocato contro sia nell'attuale Premier League che nella vecchia, ovvero quella che in precedenza era la massima divisione inglese. In campionato, Villans e Spurs hanno giocato contro inoccasioni e le statistiche dicono: Tottenham in vantaggio avendo ottenutovittorie, ben tredici in più rispetto agli avversari di questa sera, eincontri che sono terminati con un pareggio. Nel match d'andata disputato il, l'Aston Villa ha portato a casa i tre punti vincendoin trasferta grazie alle reti died

Londra, Inghilterra - 10 gennaio 2026: Micky van de Ven del Tottenham corre col pallone pressato da Ian Maatsen dell'Aston Villa durante il terzo turno di FA Cup tra Tottenham ed Aston Villa al Tottenham Hotspur Stadium. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Prendendo in considerazione soltanto le partite della massima serie giocate in casa dei Villans, il numero degli incontri è a quota 77. In questo caso, però, i padroni di casa di questa sera hanno le statistiche dalla loro: 30 vittorie, soltanto due in più rispetto alla squadra di Londra, e diciannove partite che sono terminate in parità. In caso di vittoria questa sera, l'Aston Villa potrebbe tornare a vincere in casa contro gli Spurs per due campionati di fila. Ciò non accade dalla stagione 2003/2004 e quella seguente, quando i Villans hanno vinto entrambe le partite 1-0.

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