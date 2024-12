Athletic Bilbao-Real Madrid, big match al San Mames: dove vederla in tv

Athletic Bilbao-Real Madrid, big match anticipato per la Supercoppa: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.

Enrico Pecci Redattore 3 dicembre - 13:44

Prosegue senza sosta anche il calendario della Liga. L'ultimo turno ha definitivamente riaperto il campionato spagnolo: con la sconfitta casalinga del Barcellona, Real ed Atletico Madrid si sono portate rispettivamente a -1 e -2 dai blaugrana. La squadra di Carlo Ancelotti ha anche una partita in meno, quella di Valencia rinviata in seguito alla terribile alluvione di fine ottobre. I Blancos tornano in campo mercoledì sera per la sfida valida per la 19esima giornata, anticipata ad inizio dicembre per la Supercoppa spagnola che si terrà a gennaio 2025.

Athletic Bilbao-Real Madrid, dove vedere la partita in tv e in streaming — Il match del San Mames è in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 21.00. Athletic Bilbao-Real Madrid sarà visibile in diretta tv su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti televisivi del campionato spagnolo. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming sul sito di Dazn e scaricando l'app dedicata su dispositivi mobili. I Blancos si presentano alla sfida con ancora diverse defezioni importanti nonostante il buon momento in Liga.

Athletic Bilbao-Real Madrid: Ancelotti ancora senza Vinicius — Non sarà del match Vinicius Junior. Il brasiliano è alle prese con l'infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra e ne avrà ancora per qualche settimana. La stella del Real salterà sicuramente la trasferta di Bilbao e la sfida di Champions League contro l'Atalanta. La sua presenza è a rischio anche per la finale della Coppa Intercontinentale in programma il prossimo 18 dicembre a Doha. Gli altri assenti per Ancelotti sono Tchouameni, Alaba e i lungodegenti Carvajal e Militao. La loro stagione è già finita in seguito alla rottura del legamento crociato.