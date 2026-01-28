Il diplomatico ha parlato di quanto sia importante l'avere una squadra norvegese in Champions e della Nazionale che giocherà i Mondiali

Jacopo del Monaco 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 10:25)

Il quotidiano spagnolo Marca ha voluto intervistare Lars Andersen, ambasciatore della Norvegia in Spagna. Il rappresentante del Paese del Nord Europa, infatti, ha parlato in vista della partita che metterà di fronte l'Atlético Madrid ed il Bodø/Glimt. Le due squadre si affronteranno alle ore 21:00 di stasera in occasione dell'ultima giornata di Champions League. L'ambasciatore ha toccato diversi argomenti, toccando in particolar modo i livelli che sta raggiungendo il calcio norvegese in quest'ultimi anni.

Atlético-Bodø, Andersen: "Loro favoriti, ma può succedere di tutto" — Ecco le parole dell'ambasciatore Andersen, che ha rilasciato un'intervista esclusiva per il quotidiano spagnolo Marca, in vista dell'incontro di questa sera: "Lo stadio dell'Atlético, il Metropolitano, è più grande dell'intera città di Bodø che conta circa 50mila abitanti. La squadra ha l'opportunità di mostrare al mondo il calcio norvegese e siamo orgogliosi che affronterà l'Atlético Madrid. Loro sono favoriti, ma nel calcio tutto può succedere. Il Bodø ha già sorpreso quando ha vinto 6-1 contro la Roma nel 2021 e la scorsa stagione ha raggiunto la semifinale di Europa League".

In seguito, ha parlato di Sørloth, connazionale che gioca per i Colchoneros: "È un attaccante d'altissimo livello ed è speciale vederlo in una squadra così importante. Da inizio anno ha già segnato quattro gol ed è impressionante".

Sulla Nazionale Norvegese, invece, il diplomatico ha dichiarato: "Una squadra fantastica. Oltre a Sørloth, ci sono Haaland, Ødegaard e tanti altri giocatori di altissimo livello. Seguo con molto piacere le partite della Norvegia ed anche quelle del Bodø. Il nostro Paese è emozionato di vedere la Nazionale al Mondiale ed i nostri calciatori stanno ispirando le nuove generazioni. Restiamo umili, ma vogliamo competere ed abbiamo come obiettivo il superamento della fase a gironi".

Infine, Andersen ha rivelato la sua squadra del cuore: "Tifo per la squadra della mia città natale, Sandefjord. Non è ai livelli del Bodø, ma ho speranza. In Spagna il calcio è una religione e ho guardato spesso Real Madrid ed Atlético, però devo restare diplomatico".