Atlético Madrid, Simeone elogia Lookman: "È forte, veloce e potente. Speriamo possa aiutarci"

Il tecnico dei Colchoneros dimentica il mercato e pensa alla sfida di domani valida per i quarti di finale di Coppa del Re
Mattia Celio
Domani sera l'Atletico Madrid sarà impegnato nella trasferta a Siviglia per la sfida di Coppa del Re contro il Betis, valida per la qualificazione alla semifinale della competizione. Una vigilia parecchio agitata in casa Colchoneros soprattutto dopo il momento di tensione tra Diego Simeone e il direttore sportivo Mateu Alemany per un mercato che non ha soddisfatto nessuno.

Atletico Madrid, Simeone dimentica il mercato e punta il Betis: "Dobbiamo fare la nostra partita"

L'Atletico Madrid si aspettava di più dal calciomercato di riparazione ma ora è tempo di pensare solo e soltanto al campo. A cominciare dalla partita di domani contro il Betis Siviglia. Lo sa prima di tutti Diego Simeone. Il tecnico dei Colchoneros ha avuto un diverbio piuttosto acceso con il direttore sportivo Mateu Alemany per non aver rinforzato la squadra come sperava ma ora l'argentino ha spento ogni polemica.

Come infatti ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono arrivati ​​tre giocatori importanti, avremo bisogno di loro e lavoreremo insieme per concludere la stagione nel migliore dei modi". Tra questi c'è l'ormai ex Atalanta Ademola Lookman sul quale il Cholo ha detto: "Si può vedere la sua forza fisica, la sua velocità, la sua potenza e il suo cambio di ritmo negli ultimi metri, e speriamo che possa aiutarci come immaginiamo e che si creino importanti collaborazioni per il bene della squadra, che è ciò che conta: riunire buoni giocatori."

Eppure si poteva fare molto meglio dal mercato di gennaio: "È normale che ci siano sempre opinioni e prospettive diverse sul mercato, e tu sei qui per generare qualsiasi controversia che potrebbe sorgere. Ma siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e stiamo cercando il meglio per l'Atletico. Non c'è un'altra versione più importante di quella che sto dicendo; vogliamo tutti il ​​meglio".

Domani sera l'Atletico Madrid scenderà in campo contro il Betis, squadra che Griezmann e compagni hanno battuto nella sfida di LaLiga lo scorso 23 ottobre per 2-0. Ma domani sarà tutt'altra partita: "È stata una bella partita, ma sappiamo come gioca il Betis. La loro intenzione offensiva è chiara e non dovremmo immaginare uno scenario diverso. Dovremo essere forti e cercare di portare la partita fino al punto in cui potremo colpirli".

