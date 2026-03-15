L'episodio ha avuto luogo nei primi minuti della seconda frazione di gioco ed il difensore ha lasciato la sua squadra in 10 per tutto il finale di match dopo la revisione al Var.

Jacopo del Monaco 15 marzo - 10:58

Nella giornata di ieri, il giocatore del Getafe Abdelkabir Abqar ha rubato la scena durante la partita contro l'Atletico Madrid. Le due squadre, infatti, si sono affrontate in occasione della ventottesima giornata della Liga Spagnola. Nel corso dei primi minuti della frazione di gioco del derby tra le due squadre della capitale spagnola, il difensore marocchino è finito sotto i riflettori per un cartellino rosso molto particolare a causa di un fallo ai danni dell'attaccante Alexander Sørloth. Il calciatore del Getafe, però, non ha effettuato un tackle duro o ha dato un pugno o una gomitata all'avversario ma ha compiuto un gesto alquanto singolare.

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Atletico Madrid-Getafe, cartellino rosso per Abqar per aver toccato i genitali di Sørloth — Durante la partita di ieri tra l'Atletico Madrid ed il Getafe, disputata presso il Civitas Metropolitano, ha avuto luogo un episodio abbastanza particolare che ha portato la squadra ospite ha giocato in 10 uomini la maggior parte della seconda frazione di gioco. Al 55' della partita, infatti, il difensore degli Azulones Abqar ha toccato le parti intime di Sørloth, il quale ha reagito buttando l'avversario per terra. Inizialmente, il direttore di gara Miguel Angel Ortiz Arias ha ammonito il marocchino del Getafe ma, in seguito, è stato richiamato dal VAR e ha effettuato l'on field review per vedere meglio quanto accaduto tra i giocatori delle due squadre di Madrid.

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Terminata la revisione, l'arbitro ha deciso di cambiare il colore del cartellino di Abqar, il quale è stato espulso per condotta violenta e, subito dopo, ha estratto il cartellino giallo all'indirizzo di Sørloth per l'eccessiva reazione al tocco subito da parte dell'avversario. Di conseguenza, il Getafe ha giocato quasi tutto il secondo tempo con un giocatore in meno. Alla fine, i Colchoneros hanno conquistato i tre punti grazie al gran gol dalla distanza di Molina realizzato dopo otto minuti di gioco. Con i tre punti conquistati, la squadra allenata da Diego Simeone è da sola al terzo posto della massima divisione spagnola, dietro a Barcellona e Real Madrid.

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