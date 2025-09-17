Questa sera, gli spagnoli giocheranno contro il Liverpool in Champions e lo sloveno sta per giocare la 500esima partita coi Colchoneros

Jacopo del Monaco 17 settembre - 11:24

Jan Oblak ha iniziato la sua dodicesima stagione con la maglia dell'Atlético Madrid. Col passare degli anni, il portiere sloveno è diventato un idolo dei tifosi spagnoli ed ora è anche il vice-capitano del suo club. In una recente intervista per Marca, il classe 1993 ha dichiarato il trofeo che sogna di vincere ad ogni stagione: la Champions League.

Atlético Madrid, Oblak: "Non sapevo della 500esima presenza. Sogno di vincere la Champions" — In occasione della prima giornata della Champions League 2025/2026, stasera l'Atlético Madrid del CholoSimeone giocherà contro il Liverpool di Arne Slot ad Anfield. Uno dei protagonisti della partita sarà Oblak, che stasera giocherà la partita numero 500 coi Colchoneros. Il classe 1993 nato in Slovenia gioca per il club della capitale spagnola dal 2014 e ha vinto la Liga nella stagione 2020/2021 e per 6 volte ha ottenuto il Trofeo Zamora, assegnato al miglior portiere del campionato. Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, l'estremo difensore ha parlato del match di stasera e della massima competizione europea.

La 500ª presenza ed i ricordi ad Anfield: "Non sapevo della 500ª presenza. Ad Anfield ho ricordi cari perché qui abbiamo vinto l'ultima partita col pubblico prima del Covid con stadio pieno".

Sulla squadra: "Penso che sta andando bene. La verità è che non le prime tre partite senza vittorie sono state difficili da affrontare, anche se non siamo partiti male con due pareggi ed una sconfitta. La vittoria contro il Villarreal è stata molto importante. Non è facile iniziare come abbiamo fatto noi, soprattutto con nuovi arrivati".

La Champions League: "Quando inizia, il mio grande sogno è sempre quello di vincerla. La strada è molto lunga. Bisogna pensare partita per partita. Non importa quando inizia, ma vuoi soltanto vincere. Quindi vogliamo vincerla. Sappiamo che la strada sarà molto difficile. Spero che quest'anno sia l'anno giusto e che possiamo essere costanti per tutta la stagione in modo tale da poter lottare fino alla fine".

Oblak: "Il Liverpool è una squadra molto forte. Noi esperti dobbiamo aiutare i nuovi arrivati" — In seguito, il portiere dell'Atlético Madrid ha parlato del Liverpool e di cosa lui e giocatori esperti come Griezmann e Koke possono dare alla squadra. Le parole sugli avversari di stasera: "Il Liverpool è una squadra molto forte e spettacolare. Hanno grandi giocatori che giocano molto bene. Sono sicuro che sarà una grande sfida per noi, non solo cercare di mantenere la porta inviolata, ma anche di fare punti per iniziare bene la Champions. Non c'è tempo per perdere punti".

Le parole su cosa lui ed altri possono dare ai nuovi arrivati: "Chi è qui da più tempo contribuisce sempre a dare una mano ai nuovi giocatori. Siamo qui per dare loro consigli ed aiutarli. Non è facile adattarsi a un nuovo club e ad un modo di lavorare diverso. Siamo in un club dove tutti lavorano come una famiglia. L'unica cosa che diciamo ai nuovi giocatori è che non saranno mai soli. Vogliamo vincere, ma anche quando il risultato non è dei migliori, siamo insieme e ci aiutiamo a vicenda. Nessun giocatore sarà mai lasciato solo, e penso che questa sia la cosa importante, e i nuovi giocatori lo notano subito".