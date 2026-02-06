Il nigeriano è andato in golo dopo 37 minuti e, dopo la partita, il suo nuovo allenatore ha speso buonissime parole nei suoi confronti

Jacopo del Monaco 6 febbraio - 10:16

Nel corso della giornata di ieri, Ademola Lookman ha disputato la prima partita con la sua nuova squadra, vale a dire l'Atlético Madrid. Nella sessione di calciomercato invernale, infatti, il club spagnolo ha acquistato il nigeriano dall'Atalanta per 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ieri, i Colchoneros hanno giocato contro il Betis Siviglia nel match valevole per i quarti di finale della Copa del Rey. I biancorossi hanno vinto 0-5 e, tra i marcatori, figura anche Lookman, il quale ha segnato il primo gol con la sua nuova maglia. Dopo l'incontro, Diego Simeone ha parlato del suo nuovo giocatore arrivato dalla Serie A.

Lookman segna all'esordio con l'Atlético Madrid. Simeone: "Le sue qualità parlano per lui" — L'avventura spagnola di Ademola Lookman ha avuto inizio nel migliore dei modi. Simeone lo schiera subito titolare nel 4-4-2 in coppia con Antoine Griezmann e, al minuto 37 ed al termine di un contropiede, il nigeriano segna la rete del momentaneo 0-3 per l'Atlético Madrid. Nel corso della ripresa, per la precisione al minuto 62, Lookman ha anche il tempo di fornire l'assist per il quarto gol dei Colchoneros realizzato dal compagno di reparto citato poco sopra. Al 79', invece, l'ex nerazzurro esce per far spazio ad un altro nuovo acquisto dell'Atlético, vale a dire il 20enne messicano Obed Vargas acquistato per 3 milioni dai Seattle Sounders.

Grazie alla vittoria di ieri sera, la squadra della capitale spagnola stacca il pass per la semifinale della coppa nazionale. Al termine della sfida contro il Betis Siviglia, Simeone ha parlato in conferenza stampa e ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla partita, su alcuni giocatori e la possibilità di vincere la Copa del Rey. Tra i calciatori di cui ha parlato c'è anche il nuovo arrivato Lookman. Su di lui, il Cholo ha pronunciato le seguenti parole: "Le sue qualità parlano per lui. È diverso dagli altri calciatori che abbiamo in squadra, è uno specialista nell'uno contro uno e può giocare anche in diverse posizioni. Ha avuto un impatto molto positivo sulla squadra e speriamo di poterlo aiutare a diventare un giocatore migliore".