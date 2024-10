L'annuncio dell'Atlético Madrid in queste ore: il club ha preso una decisione importante che riguarda i tifosi.

Gennaro Di Finizio 17 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 11:47)

Dopo i brutti episodi dove l'Atletico Madrid ha dovuto fare i conti con una parte della propria tifoseria non particolarmente lodevole sotto il punto di vista del comportamento, il club ha dovuto prendere dei provvedimenti seri per far valere la propria posizione e dare un segnale a tutto l'ambiente.

Sanzioni pesati contro i "Colchoneros" sono state imposte dalla Commissione per la Prevenzione della Violenza e prevedono che includono la chiusura della curva per tre partite casalinghe, multe complessive per 240.000 euro e il divieto di vendita di biglietti per il settore ospiti in una trasferta di Champions League.

Atletico Madrid, il club non ci sta: arriva la decisione — Il club spagnolo non vuole farsi sopraffare passivamente da quella che è la condotta di una parte dei propri tifosi, e cosi ha deciso di adottare a sua volta una decisione drastica che coinvolge tutta la piazza e tutto i tifosi biancorossi.

E cosi l'Atletico ha annunciato che non saranno venduti biglietti ai propri abbonati in curva per le prossime cinque trasferte: un risvolto a sorpresa, una decisione che si spera possa stimolare il pubblico a non ripetere quanto accaduto nelle scorse settimane.

Atletico Madrid, le conseguenze dopo il derby — Decisioni, queste, che sono arrivate dopo quanto accaduto nel corso del derby contro il Real Madrid, quando alcuni tifosi dei Colchoneros hanno lanciato oggetti in campo, colpendo anche il portiere avversario (ed ex) Thibaut Courtois.