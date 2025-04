Turno infrasettimanale in Liga che vedrà in campo Atletico Madrid e Rayo Vallecano per affrontarsi in uno dei diversi derby madrileni del campionato spagnolo. In particolare, tra una delle due squadre della Capitale (i Colchoneros) e una rappresentativa di uno dei quartieri periferici più grandi e identitari di Madrid, ovvero Vallecas.

Appartenendo alla stessa città e puntando a obiettivi stagionali molto diversi, non è raro nella loro storia vedere giocatori passare dall'una all'altra sponda. Lo si è visto fare, per esempio, sia con prestiti di giocatori giovani, sia con chi, per passare gli ultimi anni di carriera nella Capitale, ha scelto di indossare una maglia meno prestigiosa. Tra i doppi ex più importanti di Atletico Madrid e Rayo Vallecano ci sono tre bomber di assoluto primo livello e tre canterani Colchoneros.

Atletico Madrid-Rayo Vallecano, i doppi ex in attacco

Hugo Sanchez — È stato uno degli attaccanti più forti di sempre ad aver indossato entrambe le magliette. In Spagna è stato soprannominato Pentapichichi per essere stato capocannoniere della Liga per 5 volte. Tanti lo ricordano per le stagioni con il Real Madrid, ma fu l'Atletico a portarlo in Europa per primo, acquistandolo dai Pumas. Con i Colchoneros segnò 75 gol in 150 partite, vincendo però una sola Copa del Rey. L'ultima esperienza europea per il messicano fu al Rayo Vallecano nella stagione 1993/94. Nonostante i suoi 16 gol, la squadra non riuscì a evitare la retrocessione. Nella partita finale degli spareggi, inoltre, Sanchez venne espulso.

Radamel Falcao — Trascorre solo due stagioni all'Atletico Madrid, ma sono di altissimo livello. Segna 70 gol in 91 partite, diventando uno dei centravanti con la media realizzativa più alta di sempre dei Colchoneros. In questi due anni contribuisce da assoluto protagonista a far vincere una Europa League (di cui è capocannoniere con 12 gol), una Supercoppa europea e una Copa del Rey. Dopo l'esperienza madrilena gira in Europa tra Monaco, Manchester United, Chelsea e Galatasaray, raggiungendo cifre simili al periodo rojiblanco solo nel Principato. Anche per lui l'ultima esperienza europea è di nuovo a Madrid, nel quartiere di Vallecas. Qui però non fa bene e parte quasi sempre dalla panchina. Con il Rayo si ricorda in particolare la decisione di indossare il numero 3 (insolito per una punta) in onore del padre scomparso pochi anni prima.

Diego Costa — Ultimo, ma non per importanza, bomber di razza è il brasiliano. Portato in Spagna dai Colchoneros non ancora ventenne, inizia un giro di prestiti nella Penisola iberica per mettere su esperienza. L'ultima, prima del definitivo crack, è con il Rayo Vallecano nella stagione 2011/12. In 16 partite realizza 10 gol e 4 assist. Con l'Atletico vince in due periodi diversi due Liga, tre Supercoppe europee, una Europa League e una Copa del Rey. In totale realizza 83 gol in 216 partite. Più che per i gol, Diego Costa è il centravanti perfetto per Diego Simeone e il suo calcio duro e di sacrificio. Il brasiliano, naturalizzato spagnolo, mette a segno anche 36 assist.