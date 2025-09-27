Atlético Madrid-Real Madrid, statistiche e precedenti della stracittadina

I Colchoneros giocheranno in casa questo derby contro i Blancos, i quali puntano alla vittoria per mantenere intatta l'imbattibilità

Jacopo del Monaco 27 settembre - 09:03

Tra le partite della settima giornata della Liga spagnola spicca in particolar modo quella tra Atlético Madrid e Real Madrid. Le due squadre si affronteranno nella stracittadina più importante della Spagna alle ore 16:15 di oggi presso il Riyadh Air Metropolitano. Aspettando il calcio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre della capitale.

Atlético Madrid-Real Madrid, i precedenti — L'Atlético Madrid del CholoSimeone, grazie alla vittoria di pochi giorni fa contro il Rayo Vallecano, adesso ha 9 punti in classifica recuperando così un po' di terreno dopo un inizio di campionato un po' complicato. Il Real Madrid di Xabi Alonso, invece, sta disputando un ottimo campionato essendo capolista a punteggio pieno grazie alle 6 vittorie in altrettante partite.

Nella giornata odierna andrà in scena il Derby di Madrid numero 241 ed i Blancos ne hanno vinti poco più della metà, precisamente 123. I Rojiblancos, invece, hanno vinto 59 match mentre i pareggi tra i due club sono stati 58. Per quanto riguarda i gol, il Real ne ha segnati ben 420, mentre l'Atlético è a quota 314. Tra i tanti match, sicuramente i più importanti sono le finali di Champions League delle stagioni 2013/14 e 2015/16, entrambe vinte dal Real Madrid. La prima, giocata a Lisbona, vinta 4-1 dopo i supplementari. La seconda, invece, a San Siro dopo i calci di rigore e quello decisivo l'ha realizzato Cristiano Ronaldo.

Derbi madrileño in Liga ed ultimi match — Nella massima divisione spagnola, le due compagini hanno giocato il Derbi madrileño176 volte ed il Real ha sempre le statistiche a favore: 91 vittorie, 44 pareggi e 41 sconfitte. Nelle ultime tre stracittadine di campionato il risultato è stato sempre lo stesso, ovvero 1-1. Mentre i Colchoneros hanno vinto l'ultimo derby in Liga due anni fa (3-1), il Real non ne vince uno da tre anni, quando ha conquistato la vittoria grazie all'1-2 firmato Rodrygo e Valverde. Considerando le 88 sfide in campionato in casa dell'Atlético, LosMerengues hanno vinto soltanto 36 volte, mentre il numero delle vittorie dei Rojiblancos ed i pareggi è lo stesso: 26.

Durante la scorsa stagione, Real ed Atlético hanno giocato contro anche in occasione degli ottavi di finale di Champions. Il doppio scontro ha trovato la sua conclusione ai calci di rigore con il passaggio del turno del Real e, per ogni big match di coppa che si rispetti, non sono mancate le polemiche. Durante i tiri dagli 11 metri, l'attaccante dell'Atlético Julian Álvarez ha segnato dal dischetto, ma l'arbitro polacco Marciniak ed il VAR hanno deciso di annullare il rigore a causa di un doppio tocco nel momento in cui l'argentino ha tirato.