La pausa delle nazionali fa rifiatare l'Atletico Madrid. Battendo il Barcellona nei quarti di Champions League, i ragazzi allenati da Simeone pareggerebbero il record di 61 partite disputate in una stagione, raggiunto sempre col Cholo in panchina.

Francesco Di Chio 30 marzo - 09:54

Dopo due mesi e mezzo di inferno finalmente una pausa per l'Atletico Madrid: numeri da record per i rojiblancos, che si sono fermati dopo 22 partite giocate dall'inizio del 2026. Nel mirino la stagione 2013/14 nella quale, sempre con Simeone in panchina, i Colchoneros raggiunsero la finale di Champions League e vinsero la Liga con un totale di 61 match disputati.

Stagione da record dell'Atletico Madrid — Dalla sfida contro la Real Sociedad il 4 Gennaio al derby contro i rivali di sempre del Real Madrid il 22 Marzo sono passati meno di 3 mesi. L'Atletico Madrid si è trovato a disputare 22 partite in 80 giorni tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, più di chiunque altro nel campionato spagnolo. I ragazzi del Cholo Simeone infatti hanno già disputato 47 partite finora, 1 in più del Barcellona di Hansi Flick.

Rispetto ai blaugrana infatti l'Atleti ha giocato 2 partite in più in Champions League - visto che i catalani si sono qualificati agli ottavi per via diretta già nella League Phase - ed 1 in meno in Supercoppa. La sosta delle nazionali è arrivata nel momento giusto per far rifiatare i Colchoners, visti gli impegni al rientro. Ad onor di cronaca il riposo per Griezmann e co non sarà totale, poichè 14 giocatori della prima squadra sono stati convocati dalle proprie nazionali.

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Obiettivo: superare la stagione 2013/14 — Il record assoluto di partite disputate dall'Atletico Madrid appartiene sempre al Cholo Simeone. In una delle stagioni più belle in assoluto dei madrileni, la 2013/14, i Colchoneros riuscisono a vincere la Liga e furono ad un passo dal vincere la Champions contro i concittadini del Real. Solo un gol di Sergio Ramos al 93esimo spezzò il sogno dei rojiblancos, con il Real che nei supplementari dilagò vincendo il match 4-1. Nonostante ciò, quella stagione è rimasta nella storia dell'Atleti come la più lunga di sempre.

Da adesso la squadra di Simeone ha già 12 partite assicurate, raggiungendo quindi certamente 59 match disputati. Il record quindi dipenderà dalla Champions League: decisivi saranno i due match contro proprio il Barcellona. Se l'Atleti dovesse battere il Barcellona infatti, con le due gare dell'eventuale semifinale contro Arsenal o Sporting Lisbona, raggiungerebbe il record delle stagione citata. Simeone ha un motivo in più per battere i rivali.