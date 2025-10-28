Un autobus con a bordo sostenitori del Flamengo, diretti a Buenos Aires per la semifinale di Copa Libertadores contro il Racing, si è ribaltato a causa dell’asfalto bagnato.

Danilo Loda 28 ottobre - 13:03

Momenti di paura per un gruppo di tifosi del Flamengo, coinvolti in un violento incidente stradale mentre si dirigevano verso l’Argentina per sostenere la loro squadra nella semifinale di ritorno della Copa Libertadores. L’autobus su cui viaggiavano si è ribaltato a Barra Mansa, nella periferia di Rio de Janeiro, dopo essere scivolato sull’asfalto bagnato dalla pioggia.

Secondo le autorità locali e i soccorritori, 46 persone sono rimaste ferite, di cui quattro in modo grave. I soccorritori hanno trasportato immediatamente i feriti negli ospedali più vicini: la Santa Casa di Barra Mansa e il São João Batista di Volta Redonda.

Autista sbalzato fuori dal mezzo, ma stabile — Tra i feriti c’è anche l’autista dell’autobus, sbalzato fuori dal veicolo durante l’impatto. L’incidente gli ha provocato diverse fratture alle gambe e i medici lo hanno ricoverato in terapia intensiva, ma secondo quanto riporta O Globo, le sue condizioni restano stabili. Un altro passeggero ha subito un intervento alla mano.

Alcuni utenti hanno condiviso sui social media immagini e video del pullman ribaltato. Si vedono i tifosi sconvolti sulla carreggiata mentre recuperano i propri effetti personali tra i rottami. Anche una telecamera di sorveglianza autostradale ha catturato le immagini dell’incidente.

I tifosi del Flamengo decisi a continuare il viaggio — Il club rossonero di Rio ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere la propria vicinanza ai feriti e alle loro famiglie. “Il Flamengo è stato informato dell’incidente che ha coinvolto l’autobus dei tifosi diretti a Buenos Aires e ha contattato il sindaco di Barra Mansa”, si legge nella nota. La società ha assicurato di essere in contatto con le autorità locali per monitorare la situazione.

Nonostante lo shock e le ferite, alcuni dei tifosi coinvolti hanno deciso di proseguire il viaggio verso Buenos Aires per assistere alla partita contro il Racing. Da ricordare che il Flamengo ha ottenuto la vittoria per 1-0 nella gara d’andata. Altri sostenitori, al contrario, sono stati riportati a Rio de Janeiro per ricevere ulteriori cure e assistenza.