Azmoun espulso dalla Nazionale dell’Iran per una foto con l’emiro di Dubai

Azmoun espulso dalla nazionale per una foto con l'emiro di Dubai. Il calciatore milita nel campionato emiratino.

Federico Iezzi Collaboratore 21 marzo - 15:55

Sardar Azmoun è uno dei migliori calciatori iraniani in circolazione. Lo testimoniano i 57 gol in 91 partite con la nazionale dell'Iran. Classe 1995, attualmente in forza al Shabab Al-Ahli (squadra del campionato degli Emirati Arabi Uniti), ha giocato anche per la Roma, in Russia per lo Zenit e per il Bayer Leverkusen. Ora è stato espulso dalla nazionale per una foto con l'emiro di Dubai.

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Sardar Azmoun espulso dalla nazionale iraniana per una foto — Una foto non gradita. Quella pubblicata da Azmoun sul suo profilo Instagram, con con l'emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Lo scatto non è piaciuto alle autorità iraniane. Dubai, infatti, ospita base americane e, con le forze USA impegnate nei bombardamenti contro l'Iran, anche l'emirato è stato oggetto di lanci di missili e droni iraniani. L'agenzia di stampa Fars, legata al corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha dato la notizia citando una fonte interna alla squadra. Azmoun è stato espulso e non parteciperà alle amichevoli contro Nigeria e Costa Rica. Il calciatore ha subito rimosso la foto dal suo profilo ma non è riuscito ad evitare il provvedimento e le critiche della televisione iraniana. “Non dovremmo usare mezzi termini con queste persone. Bisogna dire loro che non sono degni di indossare la maglia della Nazionale”, ha commentato il presentatore televisivo Mohammad Misaghi.

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Uno dei migliori giocatori dell'Iran — Azmoun è uno dei migliori calciatori iraniani attivi in questo periodo. Ha giocato con il Rubin Kazan e poi nel campionato russo con il Rostov e lo Zenit San Pietroburgo. In seguito ha giocato anche in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen. Ha anche vissuto una breve esperienza nella Serie A con la Roma. Con 57 gol in 91 partite è uno dei migliori marcatori della sua nazionale e ha grandemente contribuito alla qualificazione al Mondiale del 2026. Mondiale che l'Iran non è per niente certo di giocare data la situazione internazionale e il conflitto in corso con gli Stati Uniti che sono anche uno dei paesi ospitanti. La nazionale iraniana dovrebbe affrontare Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto e si sta cercando di trattare per spostare queste partite in Messico.

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