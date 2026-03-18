La situazione in medio oriente si fa sempre più complicata. Dall'Iran è arrivata una richiesta alla FIFA dopo le parole poco amichevoli di Trump. L'organo, che finora ha respinto ogni possibile cambiamento, discuterà giovedi della questione

Francesco Di Chio 18 marzo - 20:12

I vertici della FIFA hanno deciso di riunirsi nuovamente Giovedì per discutere della situazione medio-orientale, e della conseguente incerta partecipazione dell'Iran al Mondiale che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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Dalla FIFA: il calendario è quello prestabilito, anche per l'Iran — Il prossimo mondiale è ormai alle porte, e si giocherà negli stati del centro e nord America. La situazione in Medio Oriente è molto complicata, con una vera e propria guerra in atto tra Iran da una parte e Stati Uniti ed Israele dall'altra. Il contesto difficile in cui versiamo ovviamente si riflette anche nel mondo del calcio: al centro dell'attenzione c'è la partecipazione dell'Iran al Mondiale.

Gli iraniani, infatti, hanno in programma tutte e 3 le partite del girone proprio negli Stati Uniti. Inoltre, se l'Iran e gli Stati Uniti dovessero passare la fase a gironi, c'è un'alta probabilità che le due nazionali si incontrino ai sedicesimi di finale, sempre negli Stati Uniti. L'eventuale match si giocherebbe a Dallas, proprio il giorno prima dell'Indipendence Day. Dati gli avvenimenti, l'Iran ha chiesto alla FIFA la possibilità di giocare le partite del girone in un altro degli stati ospitanti, l'organo però ha respinto la richiesta e ha confermato calendario stilato il 6 Dicembre.

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Iran, meglio giocare in Messico — La richiesta dell'Iran è nata in seguito alle parole di Donald Trump, tutt'altro che pacifiche. Secondo il presidente degli USA non sarebbe "appropriato" per l'Iran disputare le partite negli USA, "per la loro stessa vita e sicurezza". La replica del presidente della federcalcio iraniana, Mehdi Taj, è stata immediata. "Quando Trump ha dichiarato esplicitamente che non può garantire la sicurezza della nazionale iraniana, mi è sembrato chiaro che certamente non viaggeremo negli Stati Uniti" ha dichiarato su X.

Dopo questa dichiarazione, l'Iran ha avanzato la richiesta di disputare le partite in Messico. La federazione messicana si è dimostrata disponibile all'eventualità: "Il Messico mantiene relazioni diplomatiche con tutti i Paesi del mondo, quindi aspetteremo di vedere cosa deciderà la FIFA" ha dichiarato la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum. Come detto, la risposta della FIFA al momento è stata negativa, è questo implicherebbe un ritiro dell'Iran dalla massima competizione calcistica per le nazionali. Nei prossimi giorni verranno prese decisioni a riguardo, ma sarebbe spiacevole assistere ad un ritiro "forzato" da parte dell'Iran.