L'attaccante italiano è pronto a una nuova esperienza dopo la sfortunata parentesi con il Genoa, il nuovo club potrebbe essere il Perth Glory in A-League

Giorgio Abbratozzato 28 agosto - 16:08

Mario Balotelli potrebbe firmare per il suo tredicesimo club nella sua lunga carriera. A 35 anni Super Mario vuole provare un'esperienza nuova, ha detto recentemente che vorrebbe provare un'esperienza in Australia. Dopo l'esperienza negativa al Genoa l'attaccante italiano vuole rimettersi in gioco in un nuovo campionato e molte squadre sono interessate a lui.

Il Perth Glory ha apprezzato le dichiarazioni di Balotelli — L'ex Inter e Milan ha rilasciato un'intervista al giornale australiano Newswire dove ha affrontato diversi temi come la possibilità di provare il campionato australiano: “Mi interessa molto giocare in A-League. Sarebbe una nuova esperienza per me. Assolutamente, la mia porta è aperta se i club vogliono parlarmi di un trasferimento in Australia.”

L’ex attaccante del City ha rivelato di aver parlato anche con il connazionale Alessandro Diamanti del possibile trasferimento. Lex Palermo, che in passato ha giocato in Premier con West Ham e Watford, ha chiuso la carriera proprio in A-League con il Western United, e il suo parere potrebbe essere decisivo nella scelta di Balotelli, che ha aggiunto: “È stato interessante sentire la sua esperienza. Per me sarebbe un’opportunità entusiasmante giocare in Australia. E, oltre al calcio, sarebbe anche un paese meraviglioso in cui vivere.”

L'attaccante italiano vede nell'A-League una buona opportunità professionale, ma anche molto di più. Le sue parole non sono passate inosservate, ed il direttore sportivo del Perth Glory, Stan Lazaridis, ha confermato l’interesse: “Sarebbe fantastico per noi e per l’A-League. Portare un giocatore di quel calibro qui sarebbe un grande colpo. Ma è già successo in passato con campioni come Alessandro Del Piero e Dwight Yorke. Forse è un’ipotesi difficile, ma siamo interessati.” La porta, dunque, sembra aperta per un clamoroso trasferimento.

Sulle orme di Daniel Sturridge — Se Balotelli dovesse davvero approdare al Perth Glory, seguirebbe le orme dell’ex compagno di squadra al Liverpool, Daniel Sturridge. L’attaccante inglese sbarcò a Perth nel 2021 dopo 19 mesi senza club. Il suo apporto alla squadra australiana non fu per niente memorabile. In quel periodo Sturridge non segnò nessun gol e ha giocato pochissime partite per via dei troppi infortuni.

All’epoca, l’arrivo del vincitore di Champions League e Premier League fu definito uno dei colpi più importanti nella storia dell’A-League. Se Balotelli sceglierà di giocare per il Perth Glory potrebbe essere per lui un occasione per cominciare anche una nuova vita.