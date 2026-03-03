derbyderbyderby calcio estero Barcellona-Atletico Madrid, il pronostico: la remuntada è possibile?

Barcellona-Atletico Madrid, il pronostico: la remuntada è possibile?

La semifinale di Copa del Rey inizia al Camp Nou stasera alle 21: la squadra di Flick riuscirà nell'impresa di ribaltare il risultato?
Giorgio Abbratozzato
Giorgio Abbratozzato

La sfida Barcellona-Atletico Madrid deciderà quale delle due squadre volerà in finale contro una tra Real Sociedad e Athletic Club. Il match di stasera si giocherà alle 21 al Camp Nou e il Barcellona avrà bisogno di una vera e propria remuntada per ribaltare il risultato dell’andata. La squadra blaugrana è famosa per questo tipo di imprese: nella sua storia ha già firmato rimonte memorabili. E anche questa sera potrebbe essere l’occasione per scrivere un nuovo capitolo epico.

Come arrivano le squadre alla sfida

Il Barcellona di Hansi Flick sta dominando il campionato spagnolo: 21 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, per un totale di 64 punti. L’Atletico sta disputando una stagione rispettabilissima: probabilmente non vincerà il titolo, ma chiudere tra le prime quattro resta un obiettivo ampiamente alla portata.

I blaugrana hanno superato Guadalajara, Racing Club e Albacete prima di perdere 4-0 contro l’Atletico. La squadra del Cholo Simeone, lo scorso anno, è stata eliminata proprio dal Barça. In questa stagione, però, il percorso in Copa del Rey è stato netto: vittorie contro Baleares, Deportivo, Real Betis e Barcellona. Il bilancio è di 13 gol segnati e soltanto 2 subiti.

MADRID, SPAGNA - 12 FEBBRAIO: Matteo Ruggeri dell'Atletico de Madrid festeggia dopo che il compagno di squadra Ademola Lookman segna il terzo gol della sua squadra durante la partita di andata delle semifinali della Copa Del Rey tra Atletico de Madrid e FC Barcelona al Riyadh Air Metropolitano il 12 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid esulta dopo che il compagno di squadra Ademola Lookman ha segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita d’andata delle semifinali di Copa del Rey tra Atletico Madrid e FC Barcellona. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Barcellona-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Il Barcellona e l’Atletico Madrid si preparano a una sfida che promette spettacolo al Camp Nou. I blaugrana di Hansi Flick scenderanno in campo con il classico 4-3-3, puntando sulla qualità e la creatività dei loro centrocampisti e attaccanti per ribaltare il risultato dell’andata.

Dall’altra parte, i colchoneros di Diego Simeone schiereranno un solido 4-4-2, pronti a difendere il vantaggio e colpire in contropiede. Entrambe le squadre dispongono di giocatori chiave capaci di cambiare l’andamento della partita in pochi minuti. Sarà un confronto tra la solidità difensiva dell’Atletico e la fluidità offensiva del Barcellona.

Barcellona, (4-3-3): Garcia, Cubarsi, Araujo, Balde, Kounde, Pedri, Olmo, Lopez, Yamal, Raphinha, Torres. Allenatore: Hansi Flick

Atletico Madrid, (4-4-2): Oblak, Le Normand, Gimenez, Molina, Ruggeri, Llorente, Cardoso, Simeone, Baena Alvarez, Sorloth. Allenatore: Diego Simeone

EINDHOVEN, PAESI BASSI - 09 DICEMBRE: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico de Madrid, è stato visto durante la partita della Fase a Gironi MD6 della UEFA Champions League 2025/26 tra PSV Eindhoven e Atletico de Madrid allo PSV Stadion il 09 dicembre 2025 a Eindhoven, Paesi Bassi. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Barcellona-Atletico Madrid: il pronostico

La sfida tra queste due squadre sarà sicuramente ricca di emozioni. Il Barcellona si sbilancerà sin dal primo minuto per cercare il gol nei primi 15 minuti, mentre l'Atletico Madrid resterà vigile, pronto a sfruttare ogni occasione per ripartire in contropiede. La base per questa sfida è Goal + Over 3.5 (o 4.5 se si cerca una quota più alta).

Una rimonta del Barcellona non è impossibile ma che la squadra di Flick non subisca nemmeno un gol è improbabile. Risultato esatto ipotetico: 5-1 per il Barça, con qualificazione dell'Atletico ai tempi supplementari.

