In quest'edizione della Liga Spagnola, il Barcellona ha trionfato su tutte le avversarie. La squadra catalana, infatti, ha vinto per la 29esima volta nella sua storia il campionato ottenendo, tra l'altro, la vittoria definitiva nel Clásico contro il Real Madrid. Per di più, i Blaugrana hanno conquistato il titolo di Campioni di Spagna anche e soprattutto grazie alle partite disputate in casa. Coi risultati degli incontri tra le mura amiche, i catalani hanno anche ottenuto un'incredibile statistica.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Caricamento post Instagram...

L'incredibile record del Barcellona in campionato

Nel corso della giornata di ieri, il occasione della trentasettesima nonché penultima giornata della massima divisione spagnola, il Barça ha ospitato ilallenato dal cileno. Contro la squadra proveniente dall'Andalusia, il club allenato dal tedescoha vintograzie alla doppietta died alla rete disu assist di Pedri . Con questo successo, i catalani sono saliti a quotapunti in nell'edizione attuale della Liga. La vittoria di ieri, tra l'altro, ha permesso loro di raggiungere un importante record.

Barcelona, Spagna - 17 maggio 2026: Vista generale dentro lo stadio prima della partita de LaLiga EA Sports tra Barcelona e Real Betis allo Spotify Camp Nou (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Tra le partite di questo campionato disputate in casa prima allo Stadio Olimpico Lluis Companys e poi al Camp Nou, infatti, il Barcellona non ha mai perso e nemmeno pareggiato. Di conseguenza, ha ottenuto il 100% delle vittorie tra le mura amiche. Tra l'altro, il Barça ha compiuto quest'impresa per la quinta volta nella sua storia dopo le stagioni 1948/1949, 52/53, 58/59 e l'annata successiva anche. C'è da precisare, però, che rispetto ai giorni nostri le squadre presenti in campionato in quegli anni erano meno: 14 nelle prime due e 16 in quelle seguenti. Considerando anche i pareggi, invece, l'imbattibilità casalinga sale a quota 11 aggiungendo le stagioni 73/74, 74/75, 92/93, 2009/2010, 12/13, e 17/18. Tra l'altro, in quasi tutte queste annate, il Barça ha sempre vinto la Liga ed eccezione del '75, quando il Real Madrid ha trionfato.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365