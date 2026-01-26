Barcellona, Dani Olmo super: i numeri dello spagnolo nelle ultime partite

L'ex calciatore del Lipsia, nelle ultime partite giocate, ha messo in mostra le sue qualità e dimostra di essere determinante

Tra i protagonisti della partita di ieri sera tra il Barcellona ed il Real Oviedo figura anche Dani Olmo. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della ventunesima giornata della Liga Spagnola ed i catalani hanno conquistato i tre punti vincendo 3-0. Lo spagnolo, ieri pomeriggio, ha segnato la rete che ha sbloccato l'incontro e ha servito anche l'assist per il terzo gol segnato da Lamine Yamal, che ha chiuso in maniera definitiva i giochi. Con questa vittoria, il Barça torna al primo posto in campionato a +1 dal Real Madrid. Dani Olmo, grazie alle sue recenti prestazioni, sta dimostrando di essere fondamentali nelle gerarchie di Hans Flick.

Barcellona, le statistiche di Dani Olmo nelle ultime partite giocate — Tra i tantissimi giocatori che ha a disposizione nel suo Barça, Flick può contare anche sul talento e la tecnica di Dani Olmo. Ad inizio dicembre, tra l'altro, l'ex calciatore del Lipsia ha riportato un infortunio alla spalla proprio nell'azione del gol contro l'Atlético Madrid.

Questo suo problema fisico l'ha tenuto lontano dal rettangolo verde per un mese. Il centrocampista ha fatto il suo ritorno in campo 3 gennaio nel derby catalano disputato in casa dell'Espanyol e ha segnato, al minuto 86, la rete che ha sbloccato il risultato. Dal suo ritorno, Dani Olmo sta recuperando sempre di più la sua forma fisica.

Ieri sera, contro il Real Oviedo, ha prima aperto le marcature dell'incontro al 52' e, al minuto 73, ha fornito l'assist per lo straordinario gol del suo connazionale Yamal. Grazie alle sue prestazioni, il classe 1998 sta dimostrando di essere importante per la squadra e Flick sa che può contare su di lui per puntare agli obiettivi stagionali che sono ancora in piedi. Con la rete di ieri sera, tra l'altro, si aggiornano le statistiche dello spagnolo che, negli ultimi nove incontri disputati, ha segnato sei reti, tra le quali una doppietta al Deportivo Alavés. Ciò fa capire quanto impatto può avere il numero 20 del Barcellona nel corso di una partita.