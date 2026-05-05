In questo mese verrà assegnato il titolo di Campione di Spagna e, quasi sicuramente, ad ottenerlo sarà il Barcellona. La squadra allenata dal tedesco Hansi Flick, infatti, occupa la prima posizione nella classifica della Liga Spagnola con 88 punti, ben undici in più rispetto ai grandi rivali del Real Madrid. Tra l'altro, in questo fine settimana i Blaugrana ospiteranno proprio i Blancos al Camp Nou in occasione della 35esima giornata di campionato. Per i catalani, potrebbe essere l'occasione per vincere la Liga battendo il Real. Nell'edizione attualmente in corso della massima divisione spagnola, il Barça ha potuto contare sul fattore casa e non ha mai sbagliato una partita.

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Barcelona, Spagna - 3 maggio 2026: Vista generale dalla bandierina del corner prima della semifinale di ritorno della Women's Champions League tra Barcelona e Bayern Monaco al Nou Camp. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

L'incredibile statistica del Barcellona nelle partite casalinghe della Liga in corso

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Fino a questo momento della stagione sono state disputate 34 giornate del campionato spagnolo. Al termine della Liga ne mancano, ovviamente, quattro e quella che inizierà nei prossimi giorni potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del titolo. Nel caso in cui il Barça dovesse vincere il Clásico contro il Real Madrid, infatti, la squadra catalana festeggerebbe la conquista del campionato. La squadra di Flick è al comando della classifica con 88 punti totalizzati avendo ottenutovittorie, un solo pareggio e quattro sconfitte. Tra l'altro, le cinque partite in cui i Blaugrana non hanno vinto sono state disputate in trasferta.

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Al club della Catalogna mancano soltanto due partite da giocare in casa (Real Madrid e Betis Siviglia), ma potrebbe chiudere quest'edizione della Liga con un'incredibile statistica. Fino a questo punto della stagione, infatti, il Barcellona non ha mai ottenuto pareggi e sconfitte in campionato quando ha giocato tra le mura amiche prima dello Stadio Olimpico Lluis Companys e poi dal ritorno al Camp Nou dopo la ristrutturazione. L'ultima volta che il Barça ha perso un match di campionato giocando in casa risale alla penultima giornata della scorsa annata, quando il Villarreal ha vinto 2-3 in terra catalana.

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