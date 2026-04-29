Il Barcellona non può arrivare in fondo alla Champions League, ma un Barca diverso si. Trattasi della squadra femminile che affronterà nella semifinale di ritorno il Bayern Monaco. Il match di andata, in casa delle bavaresi, è finito in parità per 1-1 e l'attesa è alle stelle. Tanto che il Camp Nou va verso il sold out.

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Il Barcellona femminile in semifinale di Champions League

Aitana Bonmatí

, vincitrice del pallone d'Oro, rimasta fuori nell'ultimo match della squadra per un infortunio. Il tecnico, infatti, ha confermato che, sarà almeno disponibile: "Aitana sarà disponibile. Ha svolto degli allenamenti molto intensi. Oggi abbiamo fatto un'ottima sessione incentrata sugli ampi spazi, e lei l'ha completata senza problemi, quindi sarà disponibile domenica".

Il Barca è in semifinale di Champions. Solo che si tratta della compagine femminile, allenata da Pere Romeu. L'avversaria è il Bayern Monaco , allenata da uno spagnolo, Josè Barcala. La sfida di andata si è giocata alla Allianz Arena di Monaco e il ritorno, previsto per il tre maggio, andrà di scena al Camp Nou. Dopo il pareggio, con una rete a testa, le blaugrana si giocheranno la sesta finale consecutiva fra le mura amiche. Grande attesa, inoltre, per il ritorno in campo di

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Il Camp Nou va verso il sold out

Non saranno sole le ragazze del Barcellona nella loro sfida contro le bavaresi. Il pubblico catalano, infatti, riempirà letteralmente lo stadio: al momento, infatti, ci sono già ben 50mila biglietti venduti. Ci sono ancora giorni disponibili per la vendita e si prevede che il grande impianto sarà riempito in ogni fila.

Del resto le precedenti partite della Champions League Women sono state comunque molto seguite e il tifo catalano non è certo mancato: Nei quarti di finale contro il Real Madrid , il Camp Nou ha registrato la sua migliore affluenza stagionale, superando i 60.000 spettatori e creando un'atmosfera decisiva per la netta vittoria del Barça.

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