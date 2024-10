Barcellona stregato da Hansi Flick: spunta l’idea di un contratto “a vita”

Le sfide tra Barcellona e Real Madrid erano diventato unilaterali. Era svanita la magia, non c'era più quell'aria da All-Star Game che si respirava anni fa. La squadra della capitale, infatti, s'è mostrata ultimamente sempre troppo superiore rispetto ai catalani. Quest'anno, però, la musica sembra cambiata. Con Hansi Flick in panchina, il Barcellona è riuscito a spazzare via nel giro di pochi giorni il Bayern Monaco e i Blancos, non dimenticando il 5-1 rifilato al Siviglia prima dell'impegno di Champions contro i tedeschi.