Il Barcellona stravince il Clasico contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu e si regala una nottata da sogno. Con il successo di questa sera, i blaugrana allungano il distacco in vetta alla classifica e volano a +6 sui blancos . Una gara che il Barça non aveva cominciato nel migliore dei modi, soffrendo soprattutto sui lanci lunghi alla ricerca della velocità di Mbappe. Nella ripresa però è venuta fuori tutta la qualità della squadra di Hansi Flick che ha dato prima un colpo netto al match con l'uno-due di Lewandowski , per poi chiudere la gara con Yamal e Raphinha .

E sulla gioia di vincere il Clasico: "Come ho detto, sono sempre felice di lavorare al Barça e vivere a Barcellona. È una nuova parte della mia vita. Abbiamo giocato una grande partita, tutti hanno dato 100%. Abbiamo festeggiato nello spogliatoio e va bene così, c'è più fiducia adesso di quanto non ce ne fosse già. Abbiamo seguito il piano di gioco. Sono felice per i tifosi, per il legame tra loro, la squadra e i tifosi. È una bella sensazione per tutti".