I catalani recriminano due episodi che avrebbero indirizzato la gara contro l'Atletico Madrid: dal mancato rosso a Simeone e al gol annullato a Cubarsì

Francesco Di Chio 13 febbraio - 10:39

L'arbitraggio di Juan Martinez Munera e dei suoi collaboratori durante Atletico Madrid-Barcellona non ha affatto convinto in casa blaugrana. Al centro delle polemiche ci sarebbero un mancato rosso a Juliano Simeone, ma soprattutto il malfunzionamento del fuorigioco semi-automatico sulla rete annullata a Cubarsì.

Atletico-Barcellona: la rete annullata a Cubarsì — A Barcellona sono furiosi per la rete annullata al difensore. La revisione sul gol è durata sei minuti, poichè c'è stato un malfunzionamento del fuorigioco semi-automatico.

Il comitato tecnico degli arbitri ha cosi spiegato l'accaduto: "Nel corso dell’analisi è stato rilevato un errore del sistema nella modellazione dei giocatori attraverso gli scheletri digitali, dovuto all’elevata densità di giocatori. Dopo aver tentato di ricalibrare la modellazione e constatata l’impossibilità di farlo, - continua il comunicato - seguendo la procedura stabilita, il team VAR ha tracciato manualmente le linee del fuorigioco per prendere la decisione definitiva e corretta". Spiegazione che non è affatto piaciuta alla formazione ospite, che continua ad avere dubbi sulla veridicità delle linee tracciate manualmente dagli assistenti.

Il reclamo formale alla RFEF — Oltre all'episodio della rete annullata, Flick ha anche recriminato sul mancato rosso a Simeone. Secondo l'allenatore tedesco, mancherebbero due gialli all'esterno dell'Atletico Madrid per due interventi molto duri su Alejandro Baldè. Visti i due episodi, che hanno condizionato pesantemente il match secondo i catalani, il club è venerdì si riunirà per valutare se esporre o meno un reclamo formale o meno alla RFEF, ma la linea sembra già tracciata. Aspettiamo la risposta dei vertici del comitato, e chissà che questa mossa del Barca non influenzi l'arbitro della gara di ritorno.