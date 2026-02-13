L'arbitraggio di Juan Martinez Munera e dei suoi collaboratori durante Atletico Madrid-Barcellona non ha affatto convinto in casa blaugrana. Al centro delle polemiche ci sarebbero un mancato rosso a Juliano Simeone, ma soprattutto il malfunzionamento del fuorigioco semi-automatico sulla rete annullata a Cubarsì.
LA PROTESTA
A Barcellona sono infuriati: pronto un reclamo alla RFEF!
Atletico-Barcellona: la rete annullata a Cubarsì—
A Barcellona sono furiosi per la rete annullata al difensore. La revisione sul gol è durata sei minuti, poichè c'è stato un malfunzionamento del fuorigioco semi-automatico.
Il comitato tecnico degli arbitri ha cosi spiegato l'accaduto: "Nel corso dell’analisi è stato rilevato un errore del sistema nella modellazione dei giocatori attraverso gli scheletri digitali, dovuto all’elevata densità di giocatori. Dopo aver tentato di ricalibrare la modellazione e constatata l’impossibilità di farlo, - continua il comunicato - seguendo la procedura stabilita, il team VAR ha tracciato manualmente le linee del fuorigioco per prendere la decisione definitiva e corretta". Spiegazione che non è affatto piaciuta alla formazione ospite, che continua ad avere dubbi sulla veridicità delle linee tracciate manualmente dagli assistenti.
Il reclamo formale alla RFEF—
Oltre all'episodio della rete annullata, Flick ha anche recriminato sul mancato rosso a Simeone. Secondo l'allenatore tedesco, mancherebbero due gialli all'esterno dell'Atletico Madrid per due interventi molto duri su Alejandro Baldè. Visti i due episodi, che hanno condizionato pesantemente il match secondo i catalani, il club è venerdì si riunirà per valutare se esporre o meno un reclamo formale o meno alla RFEF, ma la linea sembra già tracciata. Aspettiamo la risposta dei vertici del comitato, e chissà che questa mossa del Barca non influenzi l'arbitro della gara di ritorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA