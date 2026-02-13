Tra due giorni, il Rayo Vallecano tornerà in campo in Liga Spagnola. La squadra della capitale, infatti, giocherà il derby contro l'Atlético Madrid valevole per la ventiquattresima giornata di campionato. In questo momento, i Rayistas allenati da Íñigo Pérez occupano la diciottesima posizione in classifica e stanno lottando per la salvezza.
Rayo Vallecano contro la Liga per il cambio di sede della partita contro l’Atlético Madrid
La partita di domenica si sarebbe dovuta giocare presso lo Stadio de Vallecas, ma ciò non avverrà. Dopo un'ispezione, infatti, i vertici della Liga hanno deciso di far giocare l'incontro allo Stadio Ontime Butarque, casa del Leganés. Con un comunicato ufficiale, il club ha espresso il suo disaccordo nei confronti di questa scelta.
La Liga cambia la sede della partita: il duro comunicato del Rayo Vallecano—
Tramite un comunicato ufficiale, la Liga ha informato che ha effettuato un'ispezione presso l'impianto sportivo in cui i Franjirrojos disputano le partite casalinghe. Nonostante l'intenso lavoro che la squadra di Madrid ha svolto per migliorare il proprio stadio, i vertici della massima competizione spagnola hanno deciso che, per tutelare la sicurezza di giocatori ed arbitro, il campo del Vallecas non può ancora ospitare partite di calcio. Di conseguenza, la Liga ha confermato che il match tra Rayistas ed Atlético Madrid si giocherà al Butarque di Leganés. Di seguito, il comunicato ufficiale del Rayo Vallecano riguardante questa scelta:
"Il Rayo Vallecano informa che LALIGA ha deciso nella notte di giovedì 12 febbraio che la partita Rayo Vallecano – Atlético de Madrid, corrispondente alla 24ª giornata di LALIGA EA SPORTS, non si giocherà allo stadio Vallecas e si disputerà allo stadio Butarque.
Considerata la situazione, il Club desidera sottolineare gli sforzi significativi e costanti profusi, dedicando tutte le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili, per garantire che la partita potesse essere disputata nel nostro stadio nella data originariamente prevista. Il Club desidera esprimere il suo totale disaccordo con la decisione di spostare la partita allo stadio Butarque, considerandola una misura che causa un notevole danno sociale, sportivo ed economico al Rayo Vallecano".
"Come indicato nei termini e condizioni degli abbonamenti di questa stagione, il Club fornirà ai propri abbonati informazioni su come accedere allo Stadio Butarque. Il Rayo Vallecano sta attualmente lavorando per stabilire la migliore procedura possibile per garantire che tutti gli abbonati possano assistere alla partita.
Nel corso della giornata di venerdì 13 febbraio, il Club comunicherà i passaggi che gli abbonati dovranno seguire per prepararsi alla partita di domenica prossima."
