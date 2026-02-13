Tra due giorni, il Rayo Vallecano tornerà in campo in Liga Spagnola . La squadra della capitale, infatti, giocherà il derby contro l' Atlético Madrid valevole per la ventiquattresima giornata di campionato. In questo momento, i Rayistas allenati da Íñigo Pérez occupano la diciottesima posizione in classifica e stanno lottando per la salvezza.

La partita di domenica si sarebbe dovuta giocare presso lo Stadio de Vallecas, ma ciò non avverrà. Dopo un'ispezione, infatti, i vertici della Liga hanno deciso di far giocare l'incontro allo Stadio Ontime Butarque, casa del Leganés . Con un comunicato ufficiale, il club ha espresso il suo disaccordo nei confronti di questa scelta.

La Liga cambia la sede della partita: il duro comunicato del Rayo Vallecano

Tramite un comunicato ufficiale, la Liga ha informato che ha effettuato un'ispezione presso l'impianto sportivo in cui i Franjirrojos disputano le partite casalinghe. Nonostante l'intenso lavoro che la squadra di Madrid ha svolto per migliorare il proprio stadio, i vertici della massima competizione spagnola hanno deciso che, per tutelare la sicurezza di giocatori ed arbitro, il campo del Vallecas non può ancora ospitare partite di calcio. Di conseguenza, la Liga ha confermato che il match tra Rayistas ed Atlético Madrid si giocherà al Butarque di Leganés. Di seguito, il comunicato ufficiale del Rayo Vallecano riguardante questa scelta: