La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Hansi Flick ha rinnovato il contratto con il Barcellona. Secondo i nuovi accordi, il tecnico tedesco rimarrà alla guida del club catalano fino al 2028 con opzione per un'altra stagione. Reduce dalla conquista de LaLiga, la seconda di fila, l'ex tecnico di Germania e Bayern Monaco è arrivato al Camp Nou nel 2024 riportando i blaugrana in alto dopo annate difficili.

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Hansi Flick con Lamine Yamal al termine della partita vinta contro il Real Madrid. Vittoria che ha consegnata al Barcellona la seconda Liga consecutiva. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Barcellona, è ufficiale il rinnovo di Hansi Flick: contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione

Le trattative si sono svolte senza intoppi, poiché entrambe le parti desideravano continuare a lavorare insieme. La firma è avvenuto nell'ufficio

di Joan Laporta al Camp Nou,

in una cerimonia privata.

Hansi Barcellona ancora insieme. Dopo l'accordo raggiunto negli ultimi giorni questo pomeriggio il club catalano ha dato l'ufficialità. Il tecnico tedesco siederà sulla panchina blaugrana, come minimo, fino al 2028. Un anno in più, dunque, rispetto al contratto precedente.

Sul rinnovo, dunque, non ci sono mai stati dubbi. Il presidente del club blaugrana aveva visto fin dall'inizio in Hansi Flick l'elemento giusto da cui continuare il progetto di crescita e l'ex Bayern Monaco, a sua volta, ha dichiarato di aver sempre sentito la fiducia del club, motivo per cui non ha mai pensato di lasciare la città spagnola. Un ottimo rapporto che si è visto non solo con la dirigenza, ma anche con i giocatori, soprattutto quelli più giovani, la cui fiducia si è rivelata importante per tornare a vincere.

Flick continuarà fent Barça, ciutat i país 💙❤️ pic.twitter.com/U6EnXuTiQB — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 18, 2026

Arrivato a Barcellona nell'estate del 2024, dopo la disastrosa annata con Xavi, il tecnico tedesco ha saputo rivitalizzare una squadra abbattuta. Alcuni giocatori che recentemente non si sentivano parte del progetto sono diventati elementi indispensabili, tra cui Raphinha. Il brasiliano, infatti, è arrivato a toccare numeri mai raggiunti in carriera.

Dal suo arrivo, infatti, il Barça ha conquistato 2 campionati, 2 Coppe del Re ed una Supercoppa Spagnola. In 116 partite, in tutte le competizioni , il tedesco ha ottenuto 88 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte, oltre a 317 gol fatti e 132 subiti. Numeri semplicemente incredibili.

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