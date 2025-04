Le probabili formazioni, le novità e tutte le indicazioni utili

Alessia Bartiromo 29 aprile - 12:18

Notte di stelle, di sogni e di speranze ma ancor di più dei fasti che solo la Champions League sa regalare. Tutto pronto per il big match Barcellona-Inter, che mercoledì 30 aprile alle ore 21 chiuderà le semifinali di andata della blasonata competizione, per mettere un mattoncino importante sull'obiettivo della finale. Momenti diversi per le due squadre: settimana da sogno per i blaugrana, reduci dalla convincente vittoria contro il Real Madrid in Coppa del Re conquistando l'ambito trofeo. I nerazzurri invece si leccano le ferite dopo il ko interno contro la Roma e il Napoli che ha effettuato il sorpasso in classifica, saldi in vetta con un vantaggio di tre punti. La Champions può dire molto sulla stagione della squadra di Inzaghi, obiettivo assolutamente primario in questo momento.

Il momento delle due squadre — Sensazioni opposte e momenti diversi quindi per le due squadra in vista del big match di Barcellona. I blaugrana sono galvanizzati dalla splendida vittoria nella finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, imponendo la grande egemonia di questa stagione. Non è stato semplice né scontato: ci ha pensato Koundé al 116' a spostare gli equilibri e regalare il gol vittoria alla squadra di Flick, dando il via alla meritata festa. Testa e cuore però oltre l'ostacolo, così come il grande lavoro per affrontare al meglio il big match di andata delle semifinali di Champions contro l'Inter, con la consapevolezza che giocando in trasferta il ritorno, bisogna già mettere una grande ipoteca sul risultato tra le mura amiche.

In casa Inter, il ruolino di marcia non sorride: ko contro il Milan che è costato l'eliminazione in Coppa Italia e doppio tonfo in campionato di misura sia in trasferta contro il Bologna all'ultimo respiro che a San Siro per mano della Roma. Vetta della classifica caduta al momento al Napoli e momento in salita per i ragazzi di Inzaghi, che fino a poche settimane fa erano in piena corsa per il triplete. Il big match di Champions a Barcellona è l'occasione perfetta per rimboccarsi le maniche e tornare a correre per il finale di stagione, consci che tutti gli obiettivi sono ancora alla portata ma bisogna non sbagliare più nulla.

Le probabili formazioni — In casa il Barcellona punterà sul consueto ritmo asfissiate e sulla grande tecnica, cercando di far suo il risultato per gestire al meglio il return match a Milano. Consueto 4-2-3-1 per la squadra di Flick con Szczesny tra i pali, la difesa composta da Koundé, il talentuosissimo Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; sulla mediana Gavi e Pedri di supporto alla fantasia di Yamal, Dani Olmo e Raphinha. Unica punta Ferran Torres, a cercare di scardinare la compatta difesa nerazzurra.

Per l'Inter si sono da verificare le condizioni di Thuram che dovrebbe farcela a recuperare per il big match spagnolo. In caso contrario scalda i motori come sempre Arnautovic, che in caso di mancato forfait del compagno darà ugualmente maggiore smalto ai suoi subentrando nella ripresa. Nessuna grande sorpresa con il consueto 3-5-2 che vede Sommer tra i pali; Bisseck, Acerbi e Bastoni a comporre la difesa; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a dare la spinta verso il tandem d'attacco da sogno composto da Lautaro e Thuram, tutta forza fisica, garra e tecnica.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; Gavi, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

INTER (3-5-2): Sommer; Bissek, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere Barcellona-Inter in tv e in streaming LIVE — Grandissima copertura mediatica per il big match di Champions League Barcellona-Inter in programma domani mercoledì 30 aprile alle ore 21. Sarà visibile in chiaro su NOVE disponibile al canale 9 del digitale terrestre e al 149 di Sky e come sempre su Prime Video in abbonamento e sulle piattaforme streaming a loro collegate. Su Prime ampio pre partita dalle 19.30 con la telecronaca di Sandro Piccini e commento tecnico di Massimo Ambrosini. I collegamenti da Barcellona invece saranno riservati a Giulia Mizzoni con gli ex campioni Seedorf, Maicon e Llorente. Completano il team i bordocampisti Alessia Tarquinio e Fernando Siani.