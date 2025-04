Nella testa la semifinale d'andata del 2010, quando proprio Barcellona e Inter regalarono uno spettacolo incredibile al Camp Nou. Inzaghi cerca l'ennesima impresa

Edoardo Ciriaci 29 aprile 2025 (modifica il 29 aprile 2025 | 20:09)

Non ci sarà Messi, ma Yamal. In porta Sommer e non Julio Cesar. La formazione non la reciti di certo come una filastrocca ma gli interisti sfideranno il Barcellona sognando la finale di Champions League, anche in onore di Jair "freccia nera" da Costa, che se n'è andato pochi giorni fa. Una missione che può diventare impresa, i calciatori sgombrano la mente dai pensieri e i tifosi sfogliano l'album dei ricordi: l'ultima grandissima volta dell'Inter prevedeva lo stesso menu. La semifinale d'andata però si giocava al Nou Camp, che con tutto il rispetto per il Lluís Companys, è davvero uno stadio che fa tremare le gambe.

Gare come queste si aspettano da una vita, Inzaghi, con merito, ha imparato a farci l'abitudine e la prepara a testa altissima. Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 30 febbraio, dopo che una tra Paris-Saint-Germain e Arsenal avrebbero presumibilmente già mandato un chiaro segnale alle compagne di viaggio verso la finalissima di Monaco. L'obiettivo è piuttosto ambizioso e condiviso, a questo gli interisti aggiungono la necessità di tornare a vincere dopo i ko con Bologna, Milan in Coppa Italia e Roma. Gli spagnoli invece arrivano dalla festa per la super vittoria in rimonta nella finalissima di Coppa del re contro il Real Madrid.

Barcellona-Inter, come ci arriva la squadra di Inzaghi — Male. Non è un mistero né una notizia che sconvolge chi la legge. Le tre sconfitte consecutive senza gol segnati fanno registrare un record per squadra e allenatore. Non succedeva dal febbraio 2012: addirittura 5 in quel caso, tra Serie A e Champions League). Inciampi durante i quali l'Inter ha già dovuto rinunciare alla Coppa Italia, di nuovo per mano dei cugini rossoneri, e finendo in una posizione abbastanza scomoda nella corsa allo scudetto contro il Napoli che ora è davanti in classifica. Un mezzo sorriso arriva comunque dal recupero di Denzel Dumfries, Piotr Zielinski e Marcus Thuram: l'unico a non aver giocato neanche un minuto domenica scorsa contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Certo che l'impiego dell'attaccante francese resta un rischio, ma a questo punto tutto è ammesso.

Impressive record in Europe ⚫️🔵#UCLpic.twitter.com/6k47500GMz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2025

Il Barcellona in festa — Vittoria è un termine marchiato a fuoco nel vocabolario blaugrana. Non serve che qualcuno spieghi il significato al Barcellona e la dimostrazione è arrivata giusto qualche sera fa contro i rivali di sempre. Una prestazione che spiega perché il Barcellona è davanti anche in Liga e assolutamente favorita per la conquista del Triplete (Champions League, Coppa del paese d'origine e campionato). Non hanno paura ma tanti talenti pronti ad incuterne agli italiani.

Barcellona-Inter, le probabili formazioni Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Kounde, Cubarsì, Araujo, Martin; Gavi, Pedri; L. Yamal, Dani Olmo, Ansu Fati; Ferran Torres. Allenatore: Flick.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

Il pronostico — Barcellona favorito. Anche per i bookmakers che quotano 1.65 la vittoria dei padroni di casa e a 4.75 quella nerazzurra. A 4.20 l'X. Ma potrebbe essere una sfida ricca di gol, occhio quindi all'1.61 per chi indovina la rete di entrambe le squadre.